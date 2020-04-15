聯合報黑白集／高傲的口罩捐贈者

台灣網路世界有一種奇特的上綱本能，極細微的事能無限擴大，心存善念的事能吵得死去活來，利害分明的事也能攪得一團混亂。這麼情緒高亢的啦啦隊，對政府正在打的口罩「國際盃」，其實沒有太多助益。

台灣捐贈新加坡口罩的風波，即是如此。我國捐給七、八個新南向國家一百萬片口罩，新加坡到底分得幾片，蔡政府至今沒說清楚。不料，星國總理夫人何晶一個「Errrr....」字，就引起台灣網民一片討伐，又引來星國網民回嗆當初台灣禁止口罩出口，導致該國在台產線必須撤回之舊怨。兩國網軍一交手，我們捐口罩的盛情恐怕也灰飛煙滅了。

蔡政府大打口罩外交，並挾著網民的愛國熱情為後盾，看似風起雲湧，大有可為。但外交講究施力於無形，避實而擊虛，網民風風火火、吵吵嚷嚷，反而僨事。現在，何晶和我外交部都呼籲民眾要「珍惜兩國情誼」，但網民的激情冷靜得下來嗎？

捐些口罩，就自以為是老大，也是很偽善的傲慢心態。我們運往國外的口罩，運貨箱上大剌剌寫著「台灣能幫助」（Taiwan can help），有需要這麼高調嗎？日本送給武漢的物資，寫的是「山川異域，風月同天」；馬雲送義大利的口罩，寫的是歌劇《公主徹夜未眠》的一句五線譜「消失吧，黑夜！黎明時我們將獲勝！」如此，不是更顯得情深義重嗎？

台灣雖被許多國際組織拒於門外，但我們從來不是國際社會的孤兒，大家勿忘了待人以禮。