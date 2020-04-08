聯合報黑白集／防疫破口的博弈

新冠病毒進入社區，本土案例四起，各界要求對入境者普篩、集中隔離，皆遭指揮中心否決。但當「毒班機」浮現，首例幼兒園全園停課，全都指向自美國入境造成，防疫網出現特定破口已是不爭事實。

染疫幼兒的祖父是回溯居家檢疫者，指揮中心稱其無就醫紀錄，不屬九百多名採檢者，直到其妻確診才被找到，卻不知孫兒已被祖父母傳染，還去上了多天幼稚園。至今，我們的採檢標準仍然是個懸念，有人無就診紀錄仍被召回，有人解除隔離才被發現染疫，整體抽採數仍然太少。

一再冒出確診者的紐約毒班機，指揮中心也未擴大採檢，等問題擴大才作重點疫調。但疫調再強，能穿透幽微人心追上病毒腳步嗎？像案三○一講師確診後，對疫調多所迴避，直至接觸者確診後才發現關聯。無症狀感染者與日俱增，守株待兔的戰術也太不認真。

指揮中心發現居家檢疫有漏洞，要求管制對象再加七天自主健康管理。佛系的亡羊補牢，形同放生病毒。以案二九一為例，自印尼返台後依規定須居家自主健康管理，他卻出門約同業喝咖啡，使對方染疫。

疫情多變，保守的採檢、仰賴自律的檢疫，均不足抵禦病毒及人性頑強，清明連假景點人潮爆棚，便是防疫政策太過消極的證明。指揮中心習於先弛後張，不能對準破口下藥，這不是作戰，倒像和病毒博弈。這是專業傲慢，抑或能量不足？一旦破口多了，哪方勝率高呢？