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聯合報黑白集／協尋千萬口罩
蔡英文總統大器宣布，捐贈疫情嚴重國家一千萬片口罩。這在疫情吃緊且國內口罩需求孔急的情況下，難免和政府當初宣示的「救人得先自救」原則扞格；但國際互助救人急難，絕對是好事。讓人不解的是：政府是如何「擠」出這一千萬片口罩的？
捐贈時，蔡英文說，口罩日產量已達一三二○萬片。但自實施實名制以來，即便追加網路每日釋出一百萬片，政府供給民眾的，只有二百多萬到四百多萬片口罩。也就是說，發到一般民眾手上的，僅每日產量的二、三成。
指揮中心曾說，口罩徵用，分為民生、醫療、公務防疫、商業需求和儲備五項。依早先資訊，後四者每日配給量約三百萬片；即便後來因產量擴增而加成配發，應不會超過四百萬片。加總計算，竟有二百多萬到五百多萬片口罩「不知所終」。
指揮中心從未完整公開每日口罩生產、分配數量，外界只能零星拼湊：捐口罩究竟是「行有餘力」，或是「打腫臉充胖子」。撇開黑數不談，近兩個月共分配警察三百萬片口罩，平均一天五萬片。但台灣共六萬多警察，每人一天分配不到一片，能算「行有餘力」嗎？若真的「行有餘力」，還需要陳時中公開教大家怎麼用電鍋蒸口罩嗎？
合理推論是，政府早就在布「口罩外交」之局，不是「行有餘力」，而是「暗槓產能」，等待時機出手。這也可解釋，為什麼產能節節升高，政府還是捏著「統一徵用」不肯鬆手了。
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