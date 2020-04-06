聯合報黑白集／不能只有口罩在進化

自政府下達了口罩出口禁令後，兩個多月來，台灣的防疫主軸一直圍著口罩打轉。從出口禁令，到政府統包統發增產，到實名制發放，到2.0版和3.0的網購，再到蔡英文捐一千萬片口罩「打國際盃」，一路都是口罩。

但口罩只是防疫戰的一環，我們一直耽溺於口罩議題，會不會忽略了更重要的事？以疫苗及快篩技術的研發為例，中研院團隊上月即研發成功十五分鐘的快篩試劑，台大後來推出一款卅秒的快篩儀，工研院則設計出迷你手持型「核酸快篩」，國衛院也推出十分鐘快篩試劑。既有這麼多厲害的成果，為何疫情中心不能用來提升我們的檢測量能，甚至連每日千人入境的普篩都做不到？

疫情正在全球急速擴散，醫療、檢測設備的研發都是在跟時間賽跑，誰能更快速利用新科技新儀器，誰就能拯救更多人的生命。照理說，以台灣的防疫成績和生技專業，應該能為全球盡一份貢獻，為何至今連國內確診者的治癒率都還偏低？

台灣生物產業發展協會理事長李鍾熙近日就感嘆，我們目前所謂的「國家隊」，僅口罩有產業參與，生技界卻看不到產業在防疫鏈上的角色。這個問題，究竟是經濟部門領導人的眼光侷限所致，或是政府為防疫紓困忙到無暇顧及其他，令人好奇。

在這場全球疫病大流行中，台灣固成功地防守了城池，但如果我們只講究口罩分配和產製的進化，可能會錯失科技抗疫戰的進程。