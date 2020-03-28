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聯合報黑白集／柯侯過招

聯合報 / 聯合報黑白集
新北市長侯友宜（右）與台北市長柯文哲（左）。圖／翻攝侯友宜臉書
新北市長侯友宜（右）與台北市長柯文哲（左）。圖／翻攝侯友宜臉書

中央抗新冠肺炎疫情，每天繃緊神經；在地方，也在比賽誰更「超前部署」。雙北市長柯文哲侯友宜最近舉行「雙北論壇」，討論如何啟動區域聯防，但柯文哲質疑侯友宜「超前太多」，引發話題。

侯友宜的防疫部署一馬當先，一則顯示他強烈的責任感，二則也有搶當縣市防疫領頭羊的味道。尤其，目前新北市居家檢疫的人口已經高達一萬多人，遙遙領先其他縣市，萬一有什麼閃失，就會變成社區感染的破口。因此，鐵警出身的侯友宜格外小心，全力以鐵腕守住這一關。

相對而言，台北市雖是首都，但幅員沒有新北廣大，人口也少了一百多萬。近日台北市檢疫和隔離人口暴增，直追新北市；指揮官黃珊珊覺得吃不消，已向中央求援。這種時候，柯文哲卻說防疫是長期抗戰，不能一下子就把力氣用盡；所以只要超前幾步就好，「不要超前太多」。這話，顯然是在笑侯友宜跑太快。

柯文哲當然顯得輕鬆，因為台北市的防疫指揮部署都是副市長黃珊珊在做，不像新北市是侯友宜親自扛。以新北市近日的規畫，侯友宜除要求召回退休醫護人員支援，下令關閉大型公有場所，還進行了新北聯外道路、橋梁、人員管制的封城演練。這些進度，不僅超前台北市，甚至可能超過中央的部署進度。

從民眾的角度，倒很樂意看到柯、侯過招。即使有些準備最後派不上用場，但總比事情發生，卻上上下下沒人知道要怎麼做要好。

侯友宜 柯文哲 新冠肺炎 疫情 社區感染 黃珊珊

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