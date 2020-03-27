經濟日報社論／防疫優先 紓困應移緩濟急

為因應新冠肺炎疫情，立法院陸續快速通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》及600億元特別預算案；對於已開始執行的紓困措施，或未來超過600億元的部分，則採「移緩濟急」的方式，由各部會的既有公務預算及基金支應。未料近期第二波防疫出現境外移入的破口，政府又推出新一波紓困方案，從家庭到產業，涵蓋延緩繳稅、家庭支出到產業紓困及減稅等層面，集中解決民生議題，整體減收與補助尚未超過400億元。

相較各國推出的救急方案多以新台幣兆元為單位，我政府上述兩波的紓困措施總額約在千億元之譜，平均每人分配尚不及5,000元，遠低於香港發給民眾現金每人1萬元港幣、美國發給1,000美元。政府已不排除還有第三波紓困方案，就看疫情如何發展而定。

就紓困方案和特別預算部分來看，仍有結構上的配置失當問題，亟需調整。行政院長蘇貞昌曾說，紓困特別條例和預算是秉持「防疫優先、紓困併行、振興在後」，確實十分有理，因為疫情愈嚴重，經濟受創就愈慘痛，當前急務就是不惜花費任何代價，一定要把疫情控制住，以減少恐慌，並將經濟的損害控制到最低程度。

在防疫同時，也要協助最直接受創的產業不要崩潰、家庭不要失業，先度過難關再說；否則產業崩潰，企業倒閉，勞工失業，即使疫情結束也難回復。反之，若能協助產業、企業、家庭度過難關，一旦疫情結束，企業在，員工也還在，生產和生活都將因補償作用而迅速回復常態。因此紓困方案實在暫無納入「振興」的必要。

但觀察紓困方案的經費配置，卻出現「振興優先，防疫和紓困在後」的本末倒置現象。600億元的特別預算中，防疫還不到三分之一（僅196億元），一半的經費竟集中於「振興」，尤其是觀光升級與轉型前瞻計畫約300億元，就占總經費的一半。紓困部分只有142億元，且許多名目聽起來像是「振興」的方案，例如促進旅行業、旅宿業、觀光遊樂業發展的「人才培訓」，竟然劃歸為觀光產業紓困。

在全球紛紛鎖國、人人避免群聚的當下，觀光產業幾乎歸零，領隊、導遊、飯店員工、遊覽車司機都在放無薪假或失業，與其給予培訓或職訓，還不如對觀光產業給予金融、租稅上的資助，或是減輕稅費上的固定支出等負擔，給予旅行社、飯店喘息空間，避免連環倒閉，引發勞工失業潮。

例如，抵用券20億元，屬於「振興」措施，根本就緩不濟急。勞動部雖針對無薪假勞工提供「充電再出發訓練計畫」，參加者在訓練期間可比照現行基本工資時薪（158元），最多120小時的津貼，合計僅約1.9萬元；或參加「安心就業計畫」，補助投保薪資與領取薪資差額的半數。這些都是史無前例的照顧勞工措施，但對捨不得勞工失業或放無薪假而苦撐待變的雇主不公平。

因為這些企業沒有獲得相對應的資助，而且會衍生道德危險，可能讓部分雇主以疫情衝擊為名，說服勞工同意實施無薪假，等於片面減少工時及薪資，進而損及勞工權益。至於交通部總體補助觀光業員工每月1萬元連續三個月，遠低於員工非自願離職可以領六成失業救濟金半年，可能無法減輕觀光業的失業潮。這些都需要做結構性的調整。

此外，由於疫情導致政府許多國際性的業務停擺，或是不必要的設備採購支出延後，例如外交部的旅費、國防部的武器採購，乃至於各部會的出國計畫、國際性業務都取消了，顯然政府各部門的支出預算方面仍有很大的「移緩濟急」空間。因此，除了檢討經費配置的架構和比率應符合優先順序外，建議行政院要求各部會在法定義務的預算外，至少騰出10%的經費，以109年度中央歲出約2.1兆元計算，即有兩倍（2,000億元）的空間，可立即用於十萬火急的防疫及紓困。