經濟日報社論／疫情延燒 川普連任路坎坷

在今年1月15日美中簽署第一階段經濟貿易協議，並在2月15日生效。川普宣稱這是個了不起的協議，只有美國才有能力使中國就範，遵守符合美國利益的規定，還要增加對美國的採購。更重要的是未來在與美國利益嵌合的基礎下，中國必須脫離美國供應鏈，各國也要選邊站，美國與中國從此脫鉤。

川普最得意的是徹底圍堵了中國大陸，從與國防產業相關的飛機，到製造業核心的半導體，乃至於連接太平洋兩岸，攸關國家安全的海底電纜傳輸，川普是無一不管。由貿易到投資，在川普主導下杜絕中國的參與，因此得到美國人民廣泛的支持；再加上川普又由彈劾案脫身，在2月下旬的蓋洛普民調，川普支持度大幅上升到49%，是上任來的新高。

更重要的是美國人民普遍肯定川普處理國政的能力，認同經濟政策的方向，也滿意經濟狀況，而且大多數認為未來經濟會比現在更好，這是川普爭取連任的最大本錢。對照民主黨黨內初選混沌不明，川普對於連任是信心滿滿。

但是好景不常，由於新冠肺炎在美國快速蔓延，川普在初期過於輕忽，既不防止境外移入，也不抑制境內傳布，甚至還誇口美國沒有一個人因新冠肺炎而病故。但現今美國疫情嚴峻，50個州全部淪陷，已有超過4.6萬人確診，死亡人數破600人。特別是矽谷所在產值最大的加州；與包含全球金融中心紐約市，產值第三大的紐約州，均已成為重災區，衝擊到美國經濟，美國股市又雪崩式的下跌，川普引以自豪的經濟榮景，幾乎在一夕間幻滅。

美國聯準會已兩度大幅降息，美國已經進入零利率時代，但大手筆釋出資金適得其反，反而使投資人信心進一步潰散。不過川普仍準備在直升機上繼續撒鈔票，將發給美國人民每人1,000美元，總共規劃1兆美元的援助方案，但是為時已晚。新冠肺炎重創美國經濟，也拖垮美國人民的消費信心，從股債市崩盤程度甚至還高於2008年的金融風暴，即可看出美國經濟正遭受近年來最大挑戰。

川普可能從來沒有想到在生產面與中國全力脫鉤的美國，卻陷入新冠肺炎而不能脫身，川普雖然將新冠肺炎界定為引發種族歧視爭議的「中國病毒」，宣稱一切都是因中國而起，被中國所害，但美國人民似乎並不買單。根據蓋洛普3月上旬的民調，川普支持率在不到半個月就下滑了5個百分點，只有44%；雖然支持共和黨的選民凝聚力仍高，但是中間選民明顯流失，根據歷史經驗，這種支持率不足以贏得總統大選。

川普未來最大挑戰包括有效控制疫情，重建消費信心，以及加速提振經濟。美國其他民調也顯示大多數人民認為疫情已經影響到日常生活，而且最壞情況仍未出現，顯示目前防疫政策仍有缺口。另外未來隨著疫情擴大，對股市、債市及匯市的震盪會加劇，對經濟影響也會持續加深，進一步侵蝕川普的支持度。

對川普更不利的是，美國人民對於地方州政府防疫能力的信任，遠高於資源充沛的聯邦政府；川普必須要有具體的作為，才能贏回美國人民對聯邦政府及他個人的支持。

在這波疫情下，占美國GDP比重高達八成的服務業受創嚴重，由餐飲、零售、旅館、運輸、金融保險到運動產業，不但國內消費能量不足，在各國鎖國政策，經濟停擺下也無法拓展海外巿場。美國民間消費占GDP七成，未來只有在疫情明顯減緩，金融市場穩定，以及消費信心恢復下，才能回溫成長。但目前來看，川普似乎還沒有什麼良方；美國若不能與川普所形容的「中國病毒」脫鉤，經濟無法止跌反彈，將會是川普連任最大的絆腳石。