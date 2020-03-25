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聯合報社論／這波大爆發會沖垮台灣防疫成果嗎？

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疫情緊繃，從曼谷飛抵桃機的航班，兩名乘客從頭到腳包得密不透風。圖／聯合報系資料照片
疫情緊繃，從曼谷飛抵桃機的航班，兩名乘客從頭到腳包得密不透風。圖／聯合報系資料照片

過去一周，台灣的新冠病毒確診案例每日以二位數累增，迅速突破了兩百的大關。主要原因，是從歐美等地區旅遊或工作返國的人，將病毒帶進了國境。正當政府為第一波防疫成效洋洋自得，面對突如其來的第二波大爆發，是否顯示我們的警覺已變得鬆懈，或者政府防疫思維和措施未能跟上疫情的變化，值得檢討。

第二波疫情來勢洶洶，因為新冠病毒已無聲無息地擴散全球。而在這波狂潮中，從歐美各地返台的國人人數激增，甚至不少登機前即已出現發燒、咳嗽症狀，卻仍兀自登機直抵國門。僅看廿三日公布的確診名單，這樣的案例即有十餘人，包括夫妻與孩童，在入關時被查出體溫過高。儘管海關攔下了這些感染者，但在長途飛行中，他們可能已在機上將病毒傳播給其他旅客，這是最令人擔心的事。

換言之，中央疫情指揮官陳時中雖自詡我們的海關成功攔下一些確診者，但有些原本健康的「海歸派」卻可能在返鄉途中遭到感染，他們要到一些時日才出現症狀。這段期間，他們若未做好居家檢疫，可能又成為新的傳染源。讓人扼腕的是，當初政府接運「鑽石公主號」旅客時建立了「橫濱模式」，接運武漢台胞時又有更嚴格的「武漢模式」；為何這些思維在這波海歸潮中絲毫未派上用場，登機檢查形同未設防？

也正因為第二波洶湧的境外移入病例，疫情很快地進入了台灣各個不同的機構。例如，北部已有一所高中因三人確診被迫停課，中研院的一個研究團隊已有四人確診，導致與該院有密切關係的台灣大學也要求先前兩周曾進過中研院者需居家自主健康管理。此外，北部一個養護機構因護理師確診而被迫關閉，而環保署則有員工確診，一度引發立委質詢是否必須中斷的質疑。這些社會擴散的問題，本周可能將繼續擴大。

陳時中發布疫情時，每每提到「境外移入」案例，似乎便顯得寬心；只有提到少數來源不明的「本土案例」，才會感到憂心。這樣的態度，其實值得商榷，也存在不少盲點。第一，台灣第一階段防疫之所以成功，是在第一時間對中港澳設下嚴格入境管制。但現在全球海外確診案例已高達三十萬例，是中國大陸八萬確診數的四倍之多，我們的防線卻顯得相對鬆散，這是不合理的舉措。第二，台灣有多起本土群聚案件一直未能查出感染源，這也代表境外移入有一些漏網之魚，成為本土的不明感染源。第三，第二波海歸者相對年輕、洋派、自由，他們未曾經歷台灣首波防疫戒備的洗禮，未必能接受居家檢疫的拘束。但政府最近又在檢疫人力有限的考量下，放寬對輕症者的二次採檢和隔離；如此一來，不怕輕症者或無症狀者趴趴走的病毒擴散風險大大提高嗎？

全球疫情變嚴峻，我們的入境管制卻沒有隨之調整，顯不符比例原則。何況，第十四例一家四口赴義大利旅遊而感染新冠肺炎，在二月六日即確診；但政府卻一直到三月十七日才意識到歐洲疫情回燒之嚴重，這難道不是警覺性太低？簡言之，政府一直把防線對準中國和武漢，不斷高談闊論；等到發現疫情已經大轉向，一時不知如何調整，只能讓一湧而回的民眾衝破防線了。

事實上，這波來自西方的歸國潮，在香港、新加坡和中國大陸也同樣發生，也因此各自新增了一些移入的確診案例。各地也都分別採取了必要的防範措施，以北京為例，即指定了天津和上海等十二個城市為「第一入境點」，要求所有飛北京的國際航班要先降落在這些地方，經檢疫合格，乘客才可搭機進入北京。台灣也許不需要設置那麼多替代入境點，但如何建構一個緩衝機制，恐怕有必要再想想，否則雙北的防疫隔離設施都快爆滿了。

疫情 北京 居家檢疫 陳時中 義大利

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