聯合報黑白集／大麻釋憲案的反毒破口

大法官會議做出釋字七九○號解釋，指毒品條例對栽種大麻者不分輕重一律處五年以上有期徒刑，對犯行輕微或顯可憫恕個案恐「情輕法重」，有違憲法比例原則，宣告違憲。大法官解釋推翻「重刑阻斷源頭」的立法考量，也為反毒帶來待解難題。

大麻相較海洛因、嗎啡、古柯鹼、安非他命、快樂丸等一、二級毒品，看似危害或副作用輕些，因而有些國家可以合法吸食。像荷蘭，因新冠肺炎疫情肆虐，首都阿姆斯特丹還出現搶購大麻人龍，連衛生部長都出面呼籲民眾不要囤積。在台灣，也漸傳大麻合法化呼聲。

但即使在荷蘭，私自種植、加工或製造大麻仍屬重罪。我國把大麻歸類為二級毒品，毒品條例無分栽種株數或面積，刑度一律五年起跳，雖「不分情節輕重」有欠周延，實則有以重刑「全面阻絕於境外」的立法考量；如今阻絕疫情之政策思維，也有著類同邏輯。

大法官點出「不符比例原則」問題，還親下指導棋，若逾期未修法，情節輕微者法院得減輕其法定刑至二分之一，若「顯可憫恕」將可緩刑。可想而知，犯罪成本驟降，未來藉口觀賞或宣稱不知大麻而種植者恐將大增，離吸食、加工、製造或販賣僅一步之遙。

蔡英文曾宣示反毒是政府第一要務，陳建仁也強調對毒品零容忍，現在如何堵住大麻釋憲案打開的反毒破口，已經成為不容輕忽的嚴厲挑戰；除非，政府打算默許更多「麻瓜」在台灣。