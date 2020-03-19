聯合報黑白集／副主席之可有可無

國民黨新任黨主席江啟臣終於宣布黨務人事，李乾龍出任秘書長，另設五名副秘書長，副主席則乾脆掛零。這樣的布局到底有新意還是沒新意，一時還很難說，要看做了什麼事才知道。

江啟臣不設副主席，據稱是過去副主席都是「酬庸」居多，他不想跟隨陋規。先前的國民黨副主席少則兩人，多則七人；現在江啟臣不設，從避免酬庸的角度看，算是有點新意。

但不設副主席的同時，卻一口氣擺了五名副秘書長；可見，要做的事情仍然很多，可以安排的職位也依然不少。重點就在，這些副秘書長有沒有比一堆副主席更會做事；如果有，那就證明副主席真的應該從「可有」變「可無」。

江啟臣當選後，黨內不免有些人對他嘮嘮叨叨。有人提醒他要謹慎處理兩岸關係，有人提醒他別忘了改革，有人提醒他必須提九二共識，有人要他加強藍軍戰鬥力。江啟臣似乎是慢條斯理型的人物，儘管旁人一傅眾咻，儘管北京的賀電遲遲未至，他慢慢部署黨內人事，然後慢條斯理地在受訪時說出：「我是台灣人，也是中國人。」

根據黨內人士的「口譯」，江啟臣這句話，「具有一中各表的概念」。說實在，對北京而言，這樣的表述，難道沒有比柯文哲的「兩岸一家親」更直白？

江啟臣更大的挑戰，其實還在黨內的統合。五個副秘書長若仍不夠用，他可能需要一兩個副主席來幫他穿梭新舊世代。也有非酬庸的副主席吧！