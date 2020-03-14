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聯合報黑白集／民眾黨的桃綠色事件

聯合報 / 聯合報黑白集
民眾黨中央委員張益贍（前）遭開除黨籍。圖／聯合報系資料照片
民眾黨中央委員張益贍（前）遭開除黨籍。圖／聯合報系資料照片

庚子年疾疫流行，民眾黨也流年不利。該黨中央委員張益贍先被爆和他擔任「保母」的黨團助理發生不倫戀，立馬遭到停權處分，這是「桃色事件」。

同日，張益贍又被爆曾和綠黨王浩宇談結盟，要「拉下民進黨，邊緣化時力」。王浩宇秀出錄音證據，民眾黨當場無言以對，張益贍立刻就被開除黨籍了。這堪稱是「綠色陰謀」。桃色糾紛加綠色風波，一天之中加碼上戲，讓觀眾看得差點喘不過氣來。

一個新興政黨，正待塑造全新的問政風格，卻倏忽連續鬧出這種無厘頭風波，讓聞者臉上三條線。民眾黨主席柯文哲的表現，似乎也不怎麼稱職。張益贍是北市文化基金會副執行長，坐領高薪卻蹺班幽會；出事後柯文哲只罵他「腦筋秀斗」，說他「辭了就辭了」，彷彿自己黨政用人不當都沒責任。

更糟的是，張益贍跑去跟王浩宇談結盟，稱不上是「與虎謀皮」，倒比較像「與狐謀皮」，笨得可以。長期以來，王浩宇扮演的就是民進黨的小老弟，是忠誠的「小綠」；民眾黨去跟他談「拉下民進黨」，不是白目是什麼？其結果，當然就是被人家錄音、戲弄一番，然後結結實實倒打一耙。

比較可悲的是，民眾黨在立法院長選舉及許多法案表決上，都選擇附和民進黨，甘扮第二縱列的「小綠」。如今，還遭其他小綠玩弄並出賣。現在，還有人說張益贍的桃綠糾紛是「內鬥」所致，柯主席該評評理吧！

張益贍 民眾黨 民進黨 王浩宇 柯文哲 立法院 綠黨

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