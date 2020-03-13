聯合報黑白集／台灣才是吹哨者？

一向溫文的副總統陳建仁突然火力全開，開嗆世衛秘書長譚德塞，說對方連發病率與致死率的分子分母都搞不清楚，成事不足敗事有餘。他還說，去年十二月卅一日我方即已超前部署，並向世衛窗口示警恐有「人傳人的可能」，但ＷＨＯ漠視台灣通報，錯失全球防疫先機。

看這番慷慨陳詞，讓人驚覺：難不成這次疫情真正的吹哨者竟是台灣？死於新冠肺炎的李文亮醫師，是大陸公認的吹哨人，最近又出現「發哨子的人」艾芬，陳建仁諒不敢去搶這兩人的光采。但鍾南山院士一月廿日才說人傳人，陳院士卻自詡是先行者。

回顧事件脈絡：大陸在一月七日經由基因定序，確認這是一種新型冠狀病毒，權威醫學期刊《刺胳針》一月下旬才刊登首篇研究報告，確認它有人傳人的能力。陳建仁如今這般夸夸其詞，恐怕只是事後諸葛。

譚德塞是首位非洲裔世衛秘書長，若說他連致死率、發病率都搞不懂，這是在嘲諷非洲人的智力，還是在恥笑選他出來的各國代表都是飯桶？陳建仁如果夠高段，能否算算政府至今七天只能賣三片口罩，能力到底多強？

陳建仁當然是在指桑罵槐，表批世衛不聽勸，裡則暗諷中共顢頇。大陸封阻訊息，確實是官僚殺人。但陳建仁開罵這天，武漢只新增十三例確診，歐美則幾皆淪陷。西方國家不聽台灣吹哨示警，陳建仁怎不數落幾句？台灣防疫表現不差，但近來不斷自我造神，有點讓人反胃。