快訊

道瓊崩跌2352.6點 創1987年來最大單日跌點

MLB／春訓終止 新球季開打延後至少兩周

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／台灣才是吹哨者？

聯合報 / 聯合報黑白集
副總統陳建仁臉書嗆世衛秘書長譚德塞。圖／聯合報系資料照片
副總統陳建仁臉書嗆世衛秘書長譚德塞。圖／聯合報系資料照片

一向溫文的副總統陳建仁突然火力全開，開嗆世衛秘書長譚德塞，說對方連發病率與致死率的分子分母都搞不清楚，成事不足敗事有餘。他還說，去年十二月卅一日我方即已超前部署，並向世衛窗口示警恐有「人傳人的可能」，但ＷＨＯ漠視台灣通報，錯失全球防疫先機。

看這番慷慨陳詞，讓人驚覺：難不成這次疫情真正的吹哨者竟是台灣？死於新冠肺炎李文亮醫師，是大陸公認的吹哨人，最近又出現「發哨子的人」艾芬，陳建仁諒不敢去搶這兩人的光采。但鍾南山院士一月廿日才說人傳人，陳院士卻自詡是先行者。

回顧事件脈絡：大陸在一月七日經由基因定序，確認這是一種新型冠狀病毒，權威醫學期刊《刺胳針》一月下旬才刊登首篇研究報告，確認它有人傳人的能力。陳建仁如今這般夸夸其詞，恐怕只是事後諸葛。

譚德塞是首位非洲裔世衛秘書長，若說他連致死率、發病率都搞不懂，這是在嘲諷非洲人的智力，還是在恥笑選他出來的各國代表都是飯桶？陳建仁如果夠高段，能否算算政府至今七天只能賣三片口罩，能力到底多強？

陳建仁當然是在指桑罵槐，表批世衛不聽勸，裡則暗諷中共顢頇。大陸封阻訊息，確實是官僚殺人。但陳建仁開罵這天，武漢只新增十三例確診，歐美則幾皆淪陷。西方國家不聽台灣吹哨示警，陳建仁怎不數落幾句？台灣防疫表現不差，但近來不斷自我造神，有點讓人反胃。

陳建仁 非洲 院士 新冠肺炎 疫情 口罩 李文亮 鍾南山 新型冠狀病毒 基因

延伸閱讀

譚德塞宣布新冠肺炎全球大流行 他狠酸：世界上最慢承認的人

世衛終於認定：新冠肺炎 已全球大流行

世衛說新冠肺炎已大流行 副總統陳建仁：太晚了

陳建仁臉書嗆譚德塞 做錯誤警訊「成事不足敗事有餘」

相關新聞

聯合報社論／疫情比你想像的嚴峻，別以為能獨善其身

新冠肺炎疫情爆發一個多月後，昨天驟然上升到一個新的高潮。這一天，世衛組織正式宣布這波疫情已上升為他們很不想承認的「全球大流行」；這一天，美國股市結束了十一年的多頭市場，黯然步入「熊市」；這一天，美國總統川普宣布暫停歐洲人前往美國旅遊，為期一個月；這一天，影星湯姆漢克斯自承在澳洲確診，美國職籃ＮＢＡ則因爵士隊球星確診而全面停賽。

聯合報黑白集／台灣才是吹哨者？

一向溫文的副總統陳建仁突然火力全開，開嗆世衛秘書長譚德塞，說對方連發病率與致死率的分子分母都搞不清楚，成事不足敗事有餘。他還說，去年十二月卅一日我方即已超前部署，並向世衛窗口示警恐有「人傳人的可能」，但ＷＨＯ漠視台灣通報，錯失全球防疫先機。

經濟日報社論／疫情衝擊擴大 補助宜再加碼

新冠肺炎疫情隨著義大利和伊朗擴大到中東和歐洲國家，除了義大利的確診案例突破1萬人以外，包括德國、法國與西班牙等國家的確診案例也都超過千人。義大利從封城擴大到全國都封了。德國也很慘，總理梅克爾甚至警告說，如果疫情壓不住，德國可能會有七成以上的人受到感染。位居全球經濟之首的美國，最近幾天確診案例也大幅增加，連NBA籃球都停賽了。

經濟日報社論／救經濟...對的時間做對的事

新冠肺炎自中國大陸爆發兩個多月來，截至目前，全球確診病例已超過11萬例，儘管大陸疫情有趨緩跡象，不過，大陸以外的韓國、伊朗、義大利等國，卻陷入重災區。近來，美國更示警，新冠肺炎在未來30天恐爆發全球大流行，更加深了人們對這起「黑天鵝事件」將進入「延長賽」的恐懼與疑慮。

熱門新聞

聯合報社論／疫情比你想像的嚴峻，別以為能獨善其身

聯合報黑白集／台灣才是吹哨者？

塗翔文／「史賓賽的機密任務」：老派的陽剛

經濟日報社論／疫情衝擊擴大 補助宜再加碼

漫畫／出事了！趕緊丟掉

酷經濟／油價震盪充滿利益的算計

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。