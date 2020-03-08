聯合報黑白集／吳斯懷的鯰魚效應

一九八九年兩岸剛開放交流，表演工作坊推出新戲《這一夜，誰來說相聲》。其中「四郎探親」段子提及，李立群之父返鄉祭墳引發大轟動。金士傑不解問道：「祭墳有什麼好看的？」當下被指正：「祭墳是沒啥好看，但台灣來的人祭墳，他就可能好看了！」

退役中將吳斯懷的立委初體驗，堪稱「四郎探親」重演。

被認為是國民黨敗選「戰犯」之一，吳斯懷急於洗刷汙名。立院首次會議，全院提出五十篇書面質詢，他一人包辦廿四篇，創下憲政紀錄，內容橫跨政治、國際、財經、教育到地方。首次國是論壇，吳斯懷登記發言；委員會首日議程，他不忘早早趕到無緣進入的外交國防委員會登記質詢。

吳斯懷的書面和口頭發言，內容四平八穩，肯定防疫與國防部的表現，甚至還「借用」了同黨立委的臉書文章內容。同黨卅九名立院同僚和整個藍營面對相關議題，尺度不會有太大差別。

但才因「下架吳斯懷」而坐收漁利的綠委們，不少人上任首件「問政」，就是上臉書批評吳斯懷的質詢。蔡總統、蘇揆也都降貴紆尊，跳出來批他「令國軍失望」、「讓全民憤怒」。理應中立的游錫堃，也建議他「應以專業提出如何讓台灣更強大」。

身為菜鳥立委，吳斯懷享有綠營這般高規格的「接待」，應足慰老懷了。在民進黨獨大下，立法院四年來幾已變成「立法局」；吳斯懷一來倒有「鯰魚效應」，把眾人激活了。