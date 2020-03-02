聯合報黑白集／0加4的「智慧」

立法院長游錫堃聘洪慈庸為機要顧問，遭批評是「慈庸變酬庸」。撇開十二萬月薪算不算酬庸不談，這項人事案最離譜之處是：一位國會資歷為「零」的院長，請只有四年資歷的生手當「顧問」，到底在「互補」什麼？

立法院講究的是「資深制」，蔡總統卻偏偏屬意毫無國會歷練的游錫堃出任院長，這要怎麼帶領國會，令人百思不解。果然，游錫堃一出手就讓人跌破眼鏡，他竟找了只當過一屆立委的洪慈庸來當顧問，還說要借重她的「經驗」。游院長的眼光確有過人之處，但說服力則稍嫌薄弱，因為零加四等於幾，連三歲小孩都會算。

游錫堃之所以聘洪慈庸，說穿了，既不是如他所宣稱的兩人在「性別」或「年齡」上很有互補性，更不是洪慈庸短短的四年國會資歷有什麼足以讓他「借重」。事實上，游錫堃只是趁機擴大他旗下的「正國會」派系在立法院的地盤罷了。

洪慈庸三年前與台中市前市長林佳龍之新聞局長卓冠廷結婚後，與民進黨愈走愈近，林佳龍就是正國會最大將。去年洪慈庸退出「時代力量」後，未能連任，但外界預料她改投民進黨是遲早之事。游錫堃這次捷足先登，利用她來壯大「正國會」的聲勢，同時也兼能用她來掌握時代力量在國會的動向。

這也凸顯了蔡英文的困境。她讓游錫堃擔任立法院長，就是為了制衡民進黨派系，尤其新蘇連。但現在，游錫堃也在擴張自己的派系了。