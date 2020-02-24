聯合報黑白集／防疫不升級，在怕什麼？

國內新冠肺炎確診案例不斷增加，除有一人死亡，還有無法確定傳染源的案例，全民都提心吊膽。但防疫指揮中心迄今仍是「二級開設」，任憑各界喊破喉嚨，行政院就是不肯升到一級。蔡政府到底在怕什麼？

目前至少有兩例無法確定傳染源，這點已符合防疫指揮「一級開設」的標準，連美國疾管局也因此將台灣列為「社區傳播」地區。但蔡政府仍一味強調台灣尚未進入社區感染。原應「料敵從寬」，卻成了「自欺欺人」。

當年「抗煞雙仁」之一的前疾管局長蘇益仁，不僅建議應該升級，還建議應升到「國安等級」。對此，蘇貞昌回應，「一直都是國安層級」。但從陸委會對「陸配子女」是否能回台政策被防疫中心推翻，到謝長廷鬧烏龍說鑽石公主號台籍旅客返台不必隔離，再到防疫中心和外交部對日韓旅遊警示不同調，哪一點看得出「國安層級」決策？

按理，防疫中心若一級開設，能有更大的指揮、動員權力。以國民黨的說法，六項「一級開設」的作為，目前進行中的就有五項。昨天防疫中心更加碼，禁止醫事人員出國；這種管制手筆，比一級開設還要高好幾級。

事實是，政府力圖營造「防疫滴水不漏」的神話，一旦防疫升級，就代表承認不再是「境外傳染」或「接觸傳染」，防疫神話就破功。為這樣的虛名，竟把表面數字看得比落實防疫及資源整合重要，只能說政客的腦袋真能想。