聯合報黑白集／少點口水，多點透明

這兩天，台灣疫情來到一個新的拐點。其一，是死亡白牌司機引發的家族及工作隔離檢疫，人數多達三八四人；其二，新增的第廿四例「北部女」，仍找不到旅遊史或接觸史源頭，卻有三六○個接觸者亟待追查。

此一發展，再爭辯這是社區傳播或社區感染，其實已無關緊要。重點在，我們能否迅速找出那些不知不覺中受到感染的人，不論他們已經發作或仍在潛伏期，都要追蹤到底，以防他們又在不知不覺中將病毒傳播給他人。

南韓昨天一天即新增五十三個確診病例，其中逾四十人與一名被稱為「超級傳播者」的大邱女性有關，主要是在教會聚會中受到她感染。這種情況其實防不勝防，就像誰能料到新加坡的一場商務會議，能讓許多不同國籍者同遭感染，而其中一名英國人更在度假途中傳染給十一人。

當疫情進入社區傳播後，疫情指揮中心的訊息發布，某種程度上可能就要傳達得更具體、透明，以便人們因應。例如，台北市副市長黃珊珊就對「北部女」的措詞感到困惑，不知道此例是否在北市的轄區，更不知如何應對著力。對民眾而言，訊息的過度抽象或不確定，也會讓他們提心吊膽，或無謂的恐慌。

有些問題則是民眾感到不解，政府必須澄清。例如，白牌司機的感染源為浙江台商，終於在檢出抗體後確認。但「北部女」在社區公園的運動和卡拉ＯＫ，若不公布地點，民眾如何知道自己是可能的接觸者？