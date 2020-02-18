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聯合報黑白集／選前娘家，選後分家

聯合報 / 聯合報黑白集
因新冠肺炎疫情緊繃，陸配子女入境政策引發各方激辯。 圖／聯合報系資料照片
因新冠肺炎疫情緊繃，陸配子女入境政策引發各方激辯。 圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情延燒，滯留大陸的陸配子女能否返台，政府政策一變再變。在國內反中輿論壓力下，衛福部長陳時中則以「丟包沒道理國家收」、「自己選擇的國籍自己承擔」，為此事定調。人道的普世價值，被丟得一乾二淨。

不僅如此，連陸配也成眾矢之的。未能登上首班武漢包機返台的血友病患母親，因為臉書的感謝文沒有感謝蔡政府，被網民肉搜查出她是陸配，而且還是「韓粉」。因此，慘遭綠營支持者「出征」，各種無情謾罵加身，叫她「不要回來了」。真是情何以堪。

這讓人想起春節之前，蔡總統參加海基會關懷陸配親子活動，說新住民權益是政府優先關注目標，還說希望讓陸配在台灣也有「家」的感覺，「海基會就是各位的娘家」。蔡英文說，大家有問題盡量反映，政府會全力協助解決。

總統那番話，對照而今發生在陸配及其子女身上的事，可謂無比諷刺。一家團聚、不被歧視，難道不是陸配希望政府解決的問題？放諸四海，這個要求並不過分，其他國家撤僑也都以夫妻、親子團聚為目標。而且，除了身分，竟連政治認同也能成為歧視的理由。

一場疫情，令人懍於政治仇恨竟超越人權和人性。蔡英文說過，「沒有人該為自己的認同道歉」；現在，是否要加上「但必須為自己的認同被剝奪權利」的但書？選前滿口漂亮話，選後則是滿滿歧視，真可謂「選前娘家，選後分家」了。

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