經濟日報社論／訊息透明化 陸廠復工進度應公布

近來新冠肺炎引發恐慌，中央流行疫情指揮中心即時的記者會，對國人說明確診病例、就醫治療與防疫措施，深獲肯定。即時、正確的資訊傳播不但是防疫的根本，也是避免民眾恐慌的重要措施，台灣電子業在大陸生產基地的復工情況，也應該學習衛福部資訊透明的作法。

台灣電子業的經營模式以代工為主，生產重心在中國大陸，此次大陸各地封省、封城造成交通中斷，各省市害怕疫情傳播，對於企業復工也戒慎恐懼，採取核准制；而且，員工回家鄉過完春節，是否願意或順利回到工作崗位也有很大的問題。大陸各地復工情況與防疫成效，將嚴重影響台灣電子業的營收與獲利，甚或牽動產業供應鏈，成為股市投資人普遍關切的重大資訊。

本周一是中國大陸復工日，各地工廠需得到地方政府的核淮才能復工，因此產線能否順利恢復生產是復工前即已得知的訊息；而且，工廠管理階層在復工之前，亦可掌握員工返回崗位的情形。有鑑於許多電子業的產能主要多在大陸，有的甚至在疫情比較嚴重的地區，因此在大陸各地工廠是否復工與整體復工比率，都是影響股市行情及股價變化的訊息，各公司在大陸地區工廠的復工情形，應該發布重大資訊，讓投資人能即時獲悉。

其實，在中國大陸復工前一日，就有國際媒體報導電子代工大廠的復工情形；國內媒體也陸續報導各廠商生產狀況，例如就有報導指出台灣六大電子代工廠受疫情影響，員工返崗難度大增，開工日以原本留守的本地人員為主。整體來說，相關訊息多存在不確定或不一致的現象，甚至有的先報導未獲當地政府許可復工，之後也傳出已獲核准，各方資訊莫衷一是。

不只媒體重視相關訊息，經濟部也著手調查廠商在中國大陸的復工情況與受到疫情影響程度。經濟部的調查對象為在中國投資的台灣製造廠，產業類別包括半導體、面板、電子零組件、機械設備業等，亦包含上、中、下游供應鏈。

由於疫情影響整個中國大陸，因而不僅衝擊個別公司，也會衝擊整體產業。例如即有證券分析師將iPhone今年首季出貨量預測下修10%。倘若疫情衝擊印刷電路板（PCB）生產，導致PCB供應受阻，將嚴重損害整個電子產業的營運，蘋果預計3月推出iPhone平價新機的計畫也勢必延後。因此，有關中國大陸復工資訊，投資人不僅在意個別公司，也須了解整個供應鏈的最新狀況。

既然如此，目前已在大陸布建生產基地的上市櫃公司，就應該主動對投資人說明復工資訊。然而實際狀況是大部分受影響的上市櫃公司並未發布重大資訊，說明產能恢復、應變措施與防疫狀況，使股票市場存在資訊不透明的問題，甚且也有資訊不對稱的不公平狀況，例如外資機構投資人比較有管道掌握相關資訊，一般投資人則相對缺乏資訊。

根據台灣證券交易所的「對上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」，僅要求嚴重減產或部分停工、公司廠房或主要設備出租、或資產質押，對公司營業有影響者，才需要發布重大訊息。實際上電子業普遍認為本次新冠肺炎並未達到證交所規定之程序所稱停工要件，因此不回應大陸工廠復工情況。只有部分公司在意投資人的知情權，主動發布大陸工廠復工情況重大資訊。

新冠肺炎疫情對台灣電子業產能衝擊很大，而且仍會持續，包括投資人、證券分析師、主管機關、媒體都十分在意，因而建議相關上市櫃公司能夠引用證交所規定處理程序的最後一款，對上市公司股東權益或證券價格有重大影響之情事者，主動發布大陸產能復工程度與影響重大訊息，證交所也應督促資訊公平透明，這也是對投資人負責的一種態度。