聯合報黑白集╱如果能重開機

對首批武漢台胞返台的種種不愉快，蘇貞昌昨天大爆發，痛批「事件完全走樣」，又大罵台商「不許中間人邀功」。他並提出下波接運四條件：一是弱勢優先，二要落實登機前檢疫，三是陸方要事先提供完整名單，四要由兩岸政府或兩會進行磋商。

這把怒火，說明了蔡政府對首波接運的諸多不滿。包括：登機者與事先提供的名單不符，老弱婦孺未獲充分優先安排，卻另被塞進台商家屬，以及最後名單多出三人竟有一人被確診感染等。最糟的是，居間聯繫的台商徐正文擅自說出一些未獲授權的訊息，弄得我方好像完全沒有作為，這才是蘇揆最火大之處。

的確，這次接運工作本來是我方要派包機前往，最後卻變成對岸以「春節加班機」名義派機將人送回，結果還人數不符，讓我方一路陷於被動。蘇貞昌提出四個條件，旨在提醒對岸尊重台灣的主權，自屬必要。但別忘了，當初正是蔡政府弄僵兩岸關係，導致雙方對話窗口不暢，才會有台商居間協調傳話的角色出現。台商多嘴邀功固然可憎，但政府抹殺民間人士的苦勞及功勞，一樣可鄙。

如今接運台胞的工作急如星火，兩岸政府如果能「重新開機」，互釋善意，開啟原有的對話管道，未嘗不是從危機中重建關係的轉機。雖然人換了，但原來的溝通模式和機制都還在，只要雙方有意願，要對話並不是那麼難以啟齒的事。台胞都在等，但疫情不等人，重開機要快！