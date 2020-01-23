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聯合報黑白集／州官仍在放火

2020-01-23 00:19聯合報 聯合報黑白集

蘇貞昌去年會見工商界代表時，順口就廢了「印花稅」。 圖／聯合報系資料照片
蘇貞昌去年會見工商界代表時，順口就廢了「印花稅」。 圖／聯合報系資料照片
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台中市去年底調降公告地價兩成，降幅為全台各縣市之冠；市長盧秀燕強調這是「輕稅簡政」，讓九成四市民受惠。財政部長蘇建榮則批，地方政府若因減稅造成財政困難，中央將祭出「棍子」，減少其中央補助款。

公告地價的升降，連帶影響地價稅稅收，地方政府自應量力而為，不宜率性。但公告地價的升降，也影響民眾的負擔和觀感；盧秀燕此次調低，是為平衡林佳龍大漲公告地價三成八之過當，有助紓解民怨。賴清德在台南市長任內大漲房屋稅，引發民眾怨怒，也是個鮮明的例子。

蘇建榮要用「棍子」對付台中市，從中央政府施展官威的角度看，自可理解，但其中難道全然沒有「綠對藍」的偏惡心理？再說，地方政府擁有的利民工具不多，調整公告地價只是其中極少數之一。絕大多數財政工具，都握在中央手裡，財政部還可以動輒拿「統籌分配款」來恫嚇地方政府。這種「一把抓」的心態，才更可怕。

別忘了，蘇貞昌去年會見工商界代表，順口就廢掉了「印花稅」。但印花稅是「地方稅」，這一廢，各地財政便出現了一百多億元的缺口，行政院迄未說明要如何補足。中央可以任意廢除稅制，地方卻不能對民眾減稅；這不是「只准州官放火」，又是什麼？

國安特勤私菸案也是一樣。政府一方面拚命增加菸捐提高菸價，說是為了維護民眾健康，另一方面卻縱容特權購買免稅菸。這都是州官在放火。

地價稅印花稅民進黨蘇貞昌盧秀燕私菸林佳龍蘇建榮房屋稅賴清德

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