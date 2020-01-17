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聯合報黑白集／許宗力抗海妖

2020-01-17 00:41聯合報 黑白集

司法院長許宗力。 圖／聯合報系資料照片
司法院長許宗力。 圖／聯合報系資料照片
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沉默了一個月，司法院許宗力終於藉著司法節演說，對陳師孟約詢法官一事提出批評，認為這有害法治。自命「死豬不怕滾水燙」的陳師孟，則仍維持不怕燙的姿態，說許宗力是「自欺欺人」。

監察權意圖侵犯司法權，司法院長卻默不作聲，許宗力當然自知不妥。於是，選在民進黨大勝後的司法節，發表了語重心長的談話；這是他對司法官情緒的安撫，也是對自己院長尊嚴與聲譽的維護。這番演說，雖稍嫌來晚了，但總比迴避得一乾二淨好。

許宗力在演說中引述了荷馬史詩《奧德賽》的寓言，稱海妖利用歌聲魅惑航海者，使他們忘情而觸礁葬身。他形容，外界對敏感案件的政治激情，就像海妖迷人而致命的歌聲，卻潛藏翻覆法治的暗流。他期許，司法官要能抵禦政治獵巫，也期勉民眾要像希臘英雄抵抗誘惑。

不可否認，海妖賽倫的歌聲是難以抗拒的；連許宗力自己都掙扎了一個月，才通過那道險惡海峽。我們不知道，許宗力是不是像奧德賽一樣把自己綁在船桅上，以抗拒海妖歌聲的誘惑。但如果連許院長都花了這麼長的時間才勉力渡過，那麼，他隨行的水手們在這段時間的驚心動魄或意志動搖，將可想而知。

無論如何，許宗力重申司法獨立的意義，並呼籲司法官獨立超然，仍是意味深長的。尤其，面對一個仗恃總統任命特權恣意而為的「海妖」，司法官都不免動搖，又教民眾如何扮演希臘英雄？

司法院許宗力陳師孟

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