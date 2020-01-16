聯合報社論／新的四年，民進黨勿忘民主和正義價值

總統當選人蔡英文（右）與副總統當選人賴清德（左）昨天出席民進黨中常會，蔡總統認為因為團結才打贏選戰。 記者潘俊宏／攝影 分享 facebook

民進黨在總統和立委選戰雙雙大勝後，未來四年，它的各項執政措施，無論是內政、兩岸、經濟、能源或外交，都攸關台灣甚鉅。但其中最令人憂慮的，莫過於台灣「民主鞏固」的問題。民主議題之所以讓人憂心，主要是民進黨過去四年在推動其所謂「改革」時，經常不惜違背民主和正義價值。

檢視蔡總統過去四年的施政，其「改革」主軸大致可分為兩階段：第一階段強調的是「轉型正義」，第二階段強調的是「國家安全」。在推動轉型正義階段，蔡政府制定或修訂了不當黨產條例、軍公教年金改革、促轉條例、財團法人法等重大法案，並修改《選罷法》、《公投法》，下修了罷免和公投的門檻。這些法制上的變革，常被民進黨當成改革的「成果」炫耀。

問題在，推動這些所謂「成果」的過程中，不少手段其實是和民主法治或正義公平背道而馳的。例如，轉型正義工程暗藏政敵追殺，軍公教年金改革是撕毀政府承諾，且刻意略過更迫切的勞保年金問題；又如，《財團法人法》對人民財產權構成侵害。至於《公投法》的修正及再修，都是為了民進黨的政治利益，甚至不惜把公投關回鐵籠。這些作法，皆與正義相去甚遠。

在第二階段以「國家安全」為主軸的修法中，民進黨的作法更從對「法治與公平」的輕薄，升級到了對人權價值的侵奪。從「國安五法」到「中共代理人法」和「反滲透法」，威權手段連續出鞘，雖爭議連連，但民進黨仍強渡關山。去年底強行通過《反滲透法》，達到高峰。

除了這類威權法制如火如荼地進行，在法令的執行上，蔡政府也為了維護政權到了無所不用其極的地步。例如，曲解《大學法》刻意卡管，促轉會淪為「東廠」，「英系」監委的「打藍不打綠」，乃至民眾因批評政策動輒遭政府以《社會秩序維護法》「查水表」等。其他，如《黨產條例》執法的雙重標準，更是民進黨無法辯解之處。

在用人方面，蔡總統也奉行「只求政治效果，不問公平正義」的原則。對於獨立機關用人，蔡政府亦毫不避嫌，不斷任命政治立場鮮明的「打手型」人物來執行任務。監察院的陳師孟們，中選會的陳英鈐、李進勇、陳朝建，促轉會的張天欽，黨產會的顧立雄、林峯正，都是其中佼佼者。

整體而言，民進黨四年來推動的改革是「雙重標準」的改革，只改站在自己對立面的人。這也是「主權為名、犧牲人權」的改革，把國家安全的大旗放在民主、法治、人權的價值之上。未來四年，民進黨如果仍以這樣的態度施政，台灣民主走回威權的老路，將指日可待。

二○一六年民進黨完全執政時，輿論即曾擔心，以民進黨的政治風格，這將導致行政權獨大，蔡總統不接受制衡和監督。四年下來，證明這個擔憂已然成真。這次民進黨再度取得完全執政，其作法是否會變本加厲，當然值得憂心。

平心而論，蔡總統既然已無連任壓力，她應該把更多心力放在台灣民主法治的鞏固，而非政治權力的競逐上；如此，二○二四交卸時，她才不會留下「威權總統」的惡名。因此，民進黨對於已完成的不公不義立法及修法，必須採取必要的修補之計，至少在執法上必須回到符合民主與人權的軌道，勿再濫權。諸如「媒體版的反滲透法」是否真要制訂，也須三思。

此外，考試、監察、司法院大法官和多個獨立機關的人事都將在未來四年大幅換血，成為民進黨完全掌控的架構。蔡總統若要建立自己的歷史定位，真正廓然大公、超越政治考量的任命是絕對必要的。畢竟，權力是一時的，民進黨不會永遠執政，民主制度和民主文化的建立，才是國家發展的長久基石。（《2020大選》系列之5 ，系列完）