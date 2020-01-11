聯合報黑白集／「同路人」推算法

台灣民眾黨怒而提告遭「抹紅」，黨主席柯文哲更直批「假新聞」，要各方自律。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民眾黨最近頻頻提告，原因是屢遭抹紅。先是名嘴在電視上稱，中共央視「海峽兩岸」節目支持柯文哲的民眾黨成為台灣國會「關鍵少數」。繼有網友發文，稱「中國央視要台灣人投票給民眾黨」；然後，又有專欄作家在網媒撰文，指柯文哲是「中共同路人」。

對於被抹紅，柯文哲起初只是覺得很煩，說出「假新聞，要自律」、「台灣文化很奇怪」之類的抱怨。但抹紅情況越來越嚴重，民眾黨黨部覺得可能影響選情，不能不採取行動，才連續提告。

有趣的是，觀察這些抹紅者的邏輯，已把「中共同路人」一詞用得像「撒豆成兵」一樣神奇。例如，國民黨主張兩岸交流，以綠營的反中立場，藍營當然是「中共同路人」無疑，被抹紅也只是恰好而已。

但民眾黨又如何變成「中共同路人」的呢？原因是，央視認為民眾黨若成為國會第三大黨，極可能和國民黨進行「藍白合作」；如此一來，「中共同路人的同路人」，當然都是同路人了。何況，柯文哲說過兩岸一家親，民眾黨還被「央視推薦」。以此類推，和柯文哲有「結義」之緣的郭台銘，又豈逃得過紅色標籤？

《反滲透法》通過時，蔡英文為緩解民間疑慮，保證政府「會嚴謹執法」。但當「同路人」的推算法氾濫到這種地步，任何顏色都可以一路抹成紅色，人民還未審判已先遭殃，嚴謹執法給誰看？

民眾黨現在才知疼痛，想想國民黨已被抹紅多久了！