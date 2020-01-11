經濟日報社論／從「對自己好」出發 投下關鍵一票

總統與立委選舉今天投票，本屆選舉在國內外情勢帶動下，選情十分激烈，投票率極可能創下2000年大選以來新高。由於今年第三勢力積極運作，選民對總統、立委與政黨三票可能出現分裂投票，不論總統由誰出線，或哪一個政黨能取得立院多數席次，都會對未來四年的國內政局造成巨大影響，國人手握的這三張選票，等同掌握未來四年自己與台灣的走向。

在這次總統大選中，「芒果乾」的話題當紅，財經議題並不是大選主軸，在候選人間缺乏完整論述與辯論下，產業界的聲音在這次大選中並未完整呈現。當候選人與選民將目光放在「芒果乾」的同時，我們也要提醒國人，如何把台灣拚經濟的「麵包」做大，重要性並不下於「芒果乾」。

今年選舉時機恰好面臨國內外政經情勢的巨變。美國與中國大陸的貿易戰糾纏數年，雖然近期達成初步協議，但美國與中國的科技與貿易冷戰情勢已經成形，包括台商在內的眾多跨國型企業重新布局全球生產基地。台灣在美中貿易戰中受惠最大，去年迎來多年未見的投資潮，台股創下了最長萬點紀錄，今年將進一步挑戰高懸30年的12,682點天花板。

在這股機遇中，台灣的經濟發展仍有不少挑戰，亟待下一任總統著手解決。在對外方面，過去四年我國在加入區域經貿整合一事上進展有限，雖然美國的單邊主義一度讓亞太區域經貿整合出現停頓，但區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）在大陸與日本力推之下極可能在今年完成簽署，RCEP即便目前缺少了印度參與，但其他15個參與國的GDP占全球GDP近三分之一，這個全球最大的自貿區上路，將讓台灣缺少融入區域經貿整合的弱點更加凸顯。

在兩岸關係上的挑戰也不小，在蔡英文總統上任後，兩岸官方互動中斷，大陸觀光客減少來台，已讓兩岸關係進入低盪期，去年底在極高的爭議中通過的反滲透法，更讓大陸台商與企業界感到不安。今年6月是海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）上路十周年，ECFA是否終止，是兩岸關係今年最重要的指標。

在對內方面，雖然美中貿易戰促使許多海外台商或外企來台布局，但台灣產業轉型尚未成功，蔡英文在四年前競選總統提出的5+2產業計畫，目前看來也未如蔡總統所言成為推動台灣下一階段產業發展的核心引擎，且在5+2產業中，包括綠能和國防產業的發展都令人擔心，政府大手筆投資風電與國艦國造計畫，但關鍵的核心技術都不是掌握在本土企業手中。

近年來台灣經濟發展屢屢受到政治力的牽絆，今年大選結束後，下一次重要的選舉要在兩年後才會來臨，換言之不論今天的選舉由哪一組候選人或政黨出線，都必須把握這關鍵兩年對內修補裂痕，對外處理好兩岸關係以及應對全球經貿整合的新形勢。

產業界在近年大選中往往不願表態，因為一旦表態，常在台灣民粹的政治環境下被扣上帽子、貼標籤。台塑集團總裁王文淵在尾牙時鼓勵員工在大選時投下智慧的一票可供產業界參考，他說「愛台灣、愛企業，就是愛自己，也就是對自己好。」他希望大家在投票前，想想哪一個候選人的政見是對自己好，再決定手中的一票要投給誰。

本屆選舉，各方關注焦點多數在首投族及青年選票流向，產業界是我國經濟發展的核心部隊，不但不應在此次選舉中缺席，更應該在選前仔細評估，包括我國加入區域經貿整合、兩岸關係、能源政策、產業升級與基礎建設等面向，投下關鍵一票，讓「對自己好與對台灣好」的候選人出線。