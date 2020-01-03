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聯合報黑白集／黑鷹為何接連出事？

2020-01-03 23:48聯合報 聯合報黑白集

空軍一架UH-60M黑鷹直升機2日在新北、宜蘭交界處墜毀，造成八死五傷。記者柯毓...
空軍一架UH-60M黑鷹直升機2日在新北、宜蘭交界處墜毀，造成八死五傷。記者柯毓庭／翻攝
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國軍發生歷來最嚴重的空難，造成參謀總長沈一鳴殉職，共八名軍官罹難，令人驚慟。我們除了向逝者致哀，也要求政府徹底查明這次黑鷹直升機墜機的真相，給國人一個清楚的交代。

這場悲劇除造成多名將級軍官身亡，更值得重視的是，國防部斥資八百多億元向美國購買六十架黑鷹直升機，甫於去年十月編隊成軍。正式編隊不過兩個多月，號稱「具備初始作戰能力」的黑鷹直升機卻在尋常的勞軍任務中墜毀，造成高階將領重大傷亡，怎不令人痛心？

出事當天，北台灣氣候良好，直升機駕駛也回報「能見度符合進場標準」；誰料，一分鐘後，飛機光點即從雷達畫面消失。這樣的驟變，究竟是因為機械故障，抑或受山區突如其來的亂流突襲，或者因航道不熟悉而受其他因素干擾，以致飛機失控墜毀，都必須謹慎客觀地調查，釐清前因後果與真相，絕不容含糊帶過。

兩年前，另架空勤黑鷹直升機在蘭嶼執行接送病患時，起飛三分鐘即墜毀。去年運安會的調查出爐，認為原因出在機組人員對飛航環境的威脅管理及狀況警覺不足，未使用適當的起飛模式，且未維持安全的爬升姿勢及速度，導致在修正機頭方向時失控。運安會並認為，空勤總隊未編撰完整的標準作業程序，飛組人員未依規定執行檢查程序，都有嚴重危害飛安的可能性。

接連兩架黑鷹在例常任務中出事，是極嚴重的警訊，請練好基本功吧！

黑鷹直升機蘭嶼國軍沈一鳴蔡英文

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