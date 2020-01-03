聯合報黑白集／產品偽劣，告消費者？

蔡政府極力「打假訊息」，有人轉貼訊息遭警察約談，刑事局出面澄清。圖／刑事局提供 分享 facebook 蔡政府兩年來極力「打假訊息」，竟創造了一個奇特的規則：市面上凡發現偽劣產品，都要追究消費者的責任，誰教他們判斷力不足。

最近很多阿公、阿嬤因為在臉書或LINE上轉貼訊息，遭到警察登門約談；政府部門的辦案原則，正是根據這個邏輯。許多阿公、阿嬤喊冤說：「別人傳來的，我只是轉發，這樣也犯法嗎？」是的，根據民進黨政府的法律觀，無法識別訊息產品真偽良劣的消費者，都視同犯罪的製造商。

在真正的民主法治國家，如果發現偽劣產品，應由公權力機構追尋源頭，查出是出自哪家企業或地下工廠，然後全面查封下架。但蔡政府的法治觀比較獨特，它認為你買了或用了某個它認為不宜的產品，就是不對、不智，就是犯罪。因此，有人只轉傳了立委質詢的影片，就違反了他們聽都沒聽過的《農業金融法》。

天哪！如此一來，天下還有比台灣更容易觸法的國家嗎？立法委員在國會質詢的過程做成短片，農民轉發就犯法，這類「指頭犯罪」若要認真追究，籮筐都不夠裝，得要用卡車載才行。所以，有些遭約談的阿嬤只好自己「關閉臉書」，以免天降橫禍。

一個為民服務的政府，應從源頭去清除假貨、假訊息才對。但那樣做，工程太浩大，所以還不如找消費者的碴比較快。博士論文受到爭議的蔡總統，其題目是關於「不公平貿易及其保障」；從政府的行事作風看，不公平果然易如反掌。