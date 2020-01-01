聯合報社論／鄭南榕也絕不會苟同蔡政府的作法

立法院三讀通過「反滲透法」，國民黨團在表決前，高喊口號後退席抗議。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨蠻橫通過《反滲透法》，把台灣帶入「準戒嚴」的境地。同一天，台大教授蘇宏達公開了他被警方訊問的經過，原因只是他一年前在臉書批評蔡政府的「故宮南移」政策，被調查局認定「影響國家安全」及「危害社會安定」。蘇宏達問道：「一個失去言論自由的台灣，又怎麼能凝聚人心，捍衛民主，對抗極權？」

蔡總統要求限時制定《反滲透法》，目的在打壓對手、威嚇異己，並縮緊兩岸交流。但在此法未完成前，民進黨政府以「打假訊息」為由箝制言論自由的行動已如火如荼，蘇宏達案只是其一。近一年來，民眾因隨手在手機轉發訊息或在網上發表評論而遭約談的案例，堪稱遍地哀鴻。南部有七十多名農民，因轉發無黨籍立委高金素梅在記者會發言的影片，而分別收到地檢署的傳票，簡直禍從天降。再如，高雄市里長陳清茂之助理因轉發綠委蔡易餘與楊蕙如之照片，也被警方帶著傳票登門「查水表」，而她只是同案五十名被告之一。這類事件，不勝枚舉。

蘇宏達批評「故宮南移」事件，是被調查局以違反《社會秩序維護法》函送。這就產生了三個疑問：第一，故宮前院長陳其南的「故宮寶物南移」政策如此荒謬，連一般民眾都覺得不可思議，為何一個教授不能發表反對意見？第二，知識分子評論故宮寶物應否南移，究竟如何「影響國家安全」？又如何「危害社會安全」？第三，蘇宏達評論故宮南移是十三個月前的事，根據《社維法》卅一條規定，「違反本法行為逾二個月者，警察機關不得訊問、處罰，並不得移送法院」，警分局其實原很樂於結案，但調查局卻不罷休，要求追究到底。這種作法，分明是政府機關不守法，怎能說是百姓不守法？

進一步看，蘇宏達案涵蓋了兩個層次的問題：首先，從法律層次看，蔡政府為十三個月前的事以《社維法》偵訊蘇宏達，顯已是違法濫權。其次，從言論自由層次看，民眾批評政府的公共政策，無論當或不當，都屬於「言論自由」的範疇，應該受到保障。蔡政府自詡民主進步，卻為了些許政策遭到批評，即濫用公權力施行威脅恫嚇；如此大動干戈，莫非是因蘇宏達曾在「卡管」期間公開挺管，而遭「修理」？

民進黨如果還記得鄭南榕，他卅年前為了抗議黨外雜誌被禁而自焚，為的不是爭取「百分之百的言論自由」嗎？三年半前，把鄭南榕逝世日訂為「言論自由日」的，不是蔡總統嗎？為什麼今天蔡政府可以為一個教授的臉書發言，任意將他約談？為什麼可以為了農民及尋常百姓順手轉發訊息，他們連意見都沒發表，就被成群告上官署？如果鄭南榕還在世，他也絕對不會苟同今天蔡政府的濫權作為。

網路時代不是始自蔡英文執政，民眾使用臉書或LINE等社交媒體，也不是最近四年才開始的事。但讓人好奇的是，為什麼尊貴的蔡政府對於人民言論的容忍度會變得如此狹窄與脆弱？它不僅拒絕傾聽民意，並把公民投票斷手斷腳關進鐵籠，甚至動輒到百姓家中「查水表」，動輒把「人民頭家」告上法院。鄭南榕為爭取「百分之百的言論自由」自焚，因此受到年輕世代的崇拜；但在蔡英文手中，人們的言論自由被打了幾折？又還剩下百分之幾？

最諷刺的是，當警分局認為蘇宏達案依《社維法》規定可以結案，調查局卻非要警分局繼續違法約談偵訊。以此看來，今天的調查局，儼然已扮演起不稱警備總部的「警總」角色。國安五法加上《反滲透法》、《社維法》等萬箭齊發，號稱「民主」的台灣，人民還有多少言論自由的空間？看到民進黨今天摧殘言論自由及民主、人權的作為，不僅鄭南榕，包括蔡同榮、黃信介都要憤而從墳墓站出來了！