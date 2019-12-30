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聯合報黑白集／女王的七盔甲

2019-12-30 00:09聯合報 聯合報黑白集

蔡英文總統強推「反滲透法」，引發民意大反彈。 圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統強推「反滲透法」，引發民意大反彈。 圖／聯合報系資料照片
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許多人好奇：為什麼蔡總統如此急於制定《反滲透法》？說穿了，就是女王很尊貴，需要有層層的鎧甲保護，才會覺得安心。但女王也很多心，即使不斷增添新盔甲，她仍然覺得不夠安全，所以繼續下令要打造金鐘罩、鐵布衫。

蔡英文一上台，就下令制訂《保防工作法》；然而，調查局提出的草案遭各界質疑是「人二復辟」，最後不了了之。其後，蔡英文又下令修了「國安五法」，包括國家安全法、刑法外患罪、兩岸人民關係條例、國家機密保護法等，把這張「反共」的天網織得密密麻麻。今年七月國安五法通過時，民進黨還高呼「完成最後一塊拼圖」。

但到了十月，女王覺得身上仍然寒冷，於是要求立法院本會期須通過「中共代理人法」；不料，引起台商一片哀號。女王盤算了一下，心意悄悄改變，十一月底她轉而勒令民進黨年底前通過《反滲透法》。從「中共代理人法」置換成《反滲透法》，到底玄機為何，只有女王心裡清楚；綠委並不在乎，但人民的惶恐沒變。

從保防法、國安五法，到中共代理人法，再到反滲透法，女王的七盔甲一層一層往上加，臃腫到都快塞不下，她依然覺得安全感不夠。這到底是立法委員的立法技術太差，無法一次到位地修補破網？或是尊貴的女王心裡太過空虛，因而必須不斷打造新盔甲來鞏固她心靈的破洞？又或者，這一切只是為了凌遲百姓，向他們勒索選票罷了？

中共代理人反滲透法蔡英文民進黨國安

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