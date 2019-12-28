聯合報黑白集／最整齊的心虛

台北市議會針對「卡神」楊蕙如案進行專案報告，大部分藍營議員到場，民進黨則全部缺席。記者林俊良／攝影 分享 facebook

卡神楊蕙如曾獲北市府體育局五個標案補助，柯文哲為此特別到議會專案報告。誰料，當天民進黨議員全部缺席，一個都沒現身。為此，藍營議員諷刺說，民進黨像「被鬼嚇到」。

「卡神」楊蕙如是民進黨用來操弄網軍的主角，現在她出了事，民進黨便嚇得像遇見鬼似的，避之唯恐不及。何其諷刺！孔子曾教大家要「敬鬼神而遠之」，民進黨偏不聽，不斷操弄及利用「卡神」。現在民眾想要知道楊蕙如用什麼伎倆拿到政府補助，綠營民代卻集體惡意缺席，演出「弄卡神而遠之」的醜劇。

如此整齊劃一的缺席，演示的就是民進黨的「集體心虛」；每個人都必須緊緊包藏真相，誰也不許透露任何風聲。因此，就算只出席而不發言也必須禁止，以免任何人臉上的表情無意中洩漏天機。尤其，此事關係到立法院長蘇嘉全辦公室的濫權介入，和一票謝系議員的交相護航，如果沒有黨政高層下令，民進黨議員會缺席得這麼有志一同嗎？

這就是民進黨所謂的「團結」，團結抵制真相，就像他們團結把楊蕙如藏得密不透風一樣。柯文哲對民進黨議員的集體「放水」，顯得有些開心，又有點無奈。開心的是，自己好歹不必面對綠營的壓力；無奈的是，自己明明說過楊蕙如是「黑名單」，卻又默許她把手伸進市府各局處，現在有理說不清。

當人們看到綠營這麼團結的時候，就要小心了，因為真相又被他們吃掉了一次。