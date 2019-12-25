聯合報社論／若選到沒人性，討厭民進黨會再起

一張很單純的韓國瑜抱女嬰照片，卻引來民進黨陣營的圍剿。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

隨著大選投票日逼近，朝野攻防也越發激烈。最近，藍綠陣營為了高雄挺韓／罷韓遊行人數的多寡，雙方爭得面紅耳赤。為了韓國瑜抱的一個女嬰哭泣，有人造謠說他未經同意，連醫師都出來指指點點以「衛教」觀點說不宜。更引人側目的，則是國有財產署連日來在韓國瑜岳家砂石場舊址開挖，顯然一無所獲，卻另找其他廠商繼續開挖。此舉，被批是「國家機器濫權追殺」，意圖影響選舉。

不論是立委或總統選舉，人民心中自有一把尺。誰的才德如何，誰的政績更佳；誰傲慢冷酷，誰親切熱情；誰信口開河，誰清廉可靠，選民都有一套自己的標準一一檢視。因此，動員網軍、媒體或公權力來抹黑對手，或許可藉由蒙蔽或帶風向收到一時之效；但如果攻擊手法太不近乎情理，或太過違反人性，也可能激起民眾反感而收到反效果。

以抱嬰兒事件為例，在一般民主國家，和兒童或嬰兒互動已成為政治人物爭取公眾支持的方式之一，用來凸顯自己的親民。多年來，各種政治人物和兒童或嬰兒的合影不計其數，何以獨獨韓國瑜抱了一個哭泣的女嬰，就要面對四面八方而來的矢石？還原現場的情況：這名女嬰在爬行比賽得了第二名，所以上台接受頒獎；母親把她交到韓國瑜手上時她已在哭，韓國瑜為了安撫女嬰，所以親了她一下。就這樣，政大教授陳芳明罵他是一個「沒有同理心的禿頭」，把小孩當成「競選道具」。陳教授不分青紅皂白罵人，同理心又在哪？

不僅如此，一個自稱女嬰母親朋友的人不知其詳也添油加醋，聲稱韓國瑜抱走女嬰「沒有經過母親同意」。醫師姜冠宇則在臉書貼出一張頭上長滿疱疹的嬰兒照，提醒此舉可能使嬰兒感染疱疹；因兩張圖片並列，引發女嬰父親的不滿揚言提告。值得議論的，是這名醫師假專業之名、行抹黑之實的行徑；試問：散播這種片面且偏頗的訊息，算什麼「衛教」？是要教人們遠離嬰兒嗎？再問，以醫師的倫理，可以隨便公開罹患疱疹女嬰的照片嗎？姜冠宇的另一身分是「台灣世衛外交協會理事長」，被嘉義市前市長涂醒哲許為「接棒人」；因此，他提出的「衛教」充滿黨派色彩，即不令人意外。

再看，國有財產署在雲林開挖韓國瑜岳父砂石場的演出，也到了令人看不下去的地步。所以要開挖砂石場，是因為時代力量立委黃國昌質疑這塊土地被回填不明廢棄物，因此國有財產署立即奉命開挖，要找尋違法證據。事實上，上周政府派怪手在該址開挖卅八處，每處深達三公尺，皆未發現任何廢棄物的痕跡。但蔡政府仍不罷休，本周繼續派出怪手開挖廿四個地點，再往下探鑽一公尺深，非要找到重金屬汙染跡證不可。

這原是一個陳年案件，本來指控是盜採砂石，後來又轉移到違規掩埋廢棄物；而今挖不到東西，卻稱化驗結果要一個月後才出爐，豈不荒謬？蔡政府利用黃國昌的無據指控，把這個事件徹底吃乾抹淨，非要栽贓到韓國瑜身上不可，影響他的選情。國有財產署在此事件上的完全配合，上演神速的行政效率；但怪手的無情濫挖，不禁讓人懷疑：國有財產署的行徑更像在破壞國土。當地居民也反譏，政府這麼有效率的話，為何不去清已經滿到溢出來的西螺垃圾場？

執政者對一個老砂石場如此窮追猛打，極力羅織；反觀因蘇啟誠案被起訴的楊蕙如迄今下落不明，民進黨倒是把她藏得十足隱密；至於喧騰一時的王立強假共諜案，蔡政府也假裝忘記了它的存在。兩相對照，是誰在掩埋事實，誰不想要真相，誰在剝削人性，也一目了然了。

別忘了，去年底九合一大選，執政黨因為民眾「討厭民進黨」而遭遇重挫。現在，它還要召喚出民眾的這個情緒嗎？