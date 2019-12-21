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聯合報黑白集／誰寵出了「陳蔡之亂」

2019-12-21 00:03聯合報 聯合報黑白集

監察委員陳師孟。圖／聯合報系資料照片
監察委員陳師孟。圖／聯合報系資料照片
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英系監委陳師孟一意孤行，強要約詢判馬英九無罪的法官；法務部次長蔡碧仲不顧執法公信，公開表態支持民進黨立委候選人蕭美琴。這兩件事，被稱為「陳蔡之亂」，象徵的是蔡政府內部的官箴亂象。

陳師孟和蔡碧仲都不是首度登場演出失常的新手，他們都是官場「慣犯」，這才是讓人納悶之處。這個政府，是不在乎紀律與形象了嗎，還是已經不在乎民眾的觀感，所以任由這些脫軌的政務官繼續橫行無阻？又或者，蔡總統希望藉由「陳蔡」的示範，鼓勵更多政府官員「有為者亦若是」？

一個政府的高層官員，會竟以脫軌、暴衝為能事，這顯然不是一個正常的政府。然而，高官頻頻言行脫離官箴常軌和體制規範，卻仍能一而再、再而三地炮製，當然是受到了鼓勵與縱容。陳師孟是蔡英文欽點，蔡碧仲是綠委陳明文向總統力薦；換言之，「陳蔡之亂」背後，有著總統直接或間接的護航及寵溺。許宗力對陳師孟的濫權不敢發一語，只象徵性的由司法院發了一紙不痛不癢的聲明；蔡清祥勸誡蔡碧仲收斂之言如此委婉，皆可看出端倪。

「陳蔡之亂」其實只是代名詞，要論踐踏官箴仍備受寵護的，何止陳師孟和蔡碧仲。去年東廠事件的張天欽們，卡管事件的三教長，導致蘇啟誠死亡卻推得一乾二淨的謝長廷，斷交五國卻大言不慚的吳釗燮，教導新住民「民進黨投下去」的陳宗彥等，不勝枚舉。

放任不珍惜羽毛的政務官橫行，怎麼會有負責任的政治？

陳師孟蔡碧仲民進黨吳釗燮濫權

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