聯合報黑白集／滿朝肥貓，正需特偵組

韓國瑜在總統政見會上說，他當選後將重新成立特偵組。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

韓國瑜在首場總統政見會上指責蔡政府滿朝酬庸，並質問蔡英文「為何廢掉特偵組」，為貪官汙吏一路開綠燈。韓國瑜說，他當選後將重新成立特偵組，調查前瞻建設、離岸風電等涉及兆億公帑的揮霍，還有高雄債台高築的原因。

「重設特偵組」的訴求，應該很能觸動庶民的心。環顧蔡政府，真的是處處酬庸，遍地「肥貓」。這批人吃香喝辣，覺得「國家就是我家」，吃相難看，絲毫不在乎民眾怎麼想。

看看「私菸案」，國安特勤及總統府人員趁機一撈就是上萬條香菸，但辦來辦去只辦底層。再看楊蕙如網軍案，平日靠著政府標案大撈其財，逼死外交官也不在乎；楊蕙如宛如人間蒸發，網軍依然橫行如故。對這種種狗皮倒灶的事，政府官官相護，老百姓看在眼裡，大家會甘心嗎？

更讓人疑慮的，是那些億來兆去的前瞻和風電大計畫大花費，政府出手好大方，隨便開放地方或外商喊價，卻不許專家監督。如今四年過去了，大把銀子撒下去，成果在哪裡？前瞻在哪裡？這些都不能不查清。陳菊在高雄留下三千億債務，林佳龍把台中市變成債務「千億俱樂部」成員；這兩人都高升中央幫蔡政府花大錢，這樣你會放心嗎？

蔡英文何以要廢特偵組，一直令人費解。是為了幫陳水扁消心頭之恨嗎？但特偵組也辦過藍營的林益世、賴素如啊！或者，蔡英文預知自己朝中將出現大批肥貓，所以先下手為強？