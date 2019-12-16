聯合報黑白集／高雄人對不起台灣？

民進黨政黨競選影片《給台灣的一封信》，引起討論。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨中央發布政黨競選影片《給台灣的一封信》，高雄篇為「對不起，台灣」。民進黨高雄立委管碧玲詮釋說，「高雄人對不起台灣，是普遍的心情」。又說，她都鼓勵高雄鄉親「不必覺得慚愧」，雖覺得對不起，但要「以高雄的犧牲換來二○二○台灣的覺醒」。

看看，這就是民進黨的民主真面目！民進黨在高雄執政廿年，留下三千多億負債，導致經濟蕭條、人口外流。去年高雄市民不過改投國民黨的韓國瑜，馬上就被綠營打成為「台灣的罪人」，被民進黨強押著要向全民道歉謝罪。試想，什麼樣的執政黨能霸道到這種地步？

「人民是頭家」是當年民進黨最響亮的口號之一，稱政府官員只是老百姓的「公僕」。才幾年過去，「頭家」又變成了該死的「賤民」了，是害民進黨丟掉地方政權的禍首，所以要拉出來公開認錯。

管碧玲一點都沒有失言，她也沒弄錯黨中央的意思，她不過是把蔡總統的旨意「發揚光大」罷了。四個月前，蔡英文在台中舉行「辣台派」開講，直言「台中人欠林佳龍一個道歉」。根據這個公式，民進黨能類推到「高雄人對不起台灣」，再進而主張「全民欠民進黨一個公道」，不也是很理直氣壯？

試想，民進黨留下三千億債務，都沒對不起高雄了；高雄人只用一張選票，如何對不起台灣？民進黨向來不知慚愧，卻不時利用台灣人的愧疚感來煽惑民心；但是，高雄人還會再被騙一次嗎？