聯合報黑白集／當政治霸凌成為日常

內政部長徐國勇（左）日前慰問在外交部抗議中險遭推倒的女警。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

綠營網軍害死外交官，藍委上外交部討公道遭到法辦，還被網軍「出草」，民進黨主席笑到睡不著，府院撿槍批暴力，被推女警蒙長官特意嘉勉。風向從「楊蕙如替謝長廷買凶」帶到「藍委脫序作秀」，幕後黑手重現殘害蘇啟誠的霸凌模式：替肉靶標籤定刑（推女警／浪費醫療資源），煽動網民撻伐抹黑，肉靶百口莫辯，被打到倒地不起。

府院黨修理藍委，網軍「正義感」大爆發，有如替加害者楊蕙如出氣，被害的蘇啟誠含冤依舊。蔡英文完全執政，正義轉型成文官和在野黨都淪為被霸凌對象，求死不能，就得忍辱。

被控推警的陳宜民，被綠委蘇震清一再痛打，他的叔叔院長只喬和解，從不法辦。立院紀律委員會不辦綠營自己人，法案預算按表通過不許監督，連外交部也學樣，視在野黨立委如無物。國會多數霸凌少數，被霸凌者被逼到以暴制暴，台灣民主得了絕症。

綠營批藍委浪費醫療資源，但總統立委同享台大「特殊服務」，昧著良知血口噴人。台大醫護將立委送重症病房，再坐視外界指責立委裝病，連醫者都畏勢緘默，坐視病患遭圍毆。台灣的亂，已從政治江湖禍延人間。

霸凌從學校到社會，危害日深；執政者的政治霸凌和箝制異己，為禍更甚。當司法墮落成特權護身符，立委不作奴才便打成落水狗，政治霸凌成為日常。民主監督力量如今只剩選票，人民不反抗，變成受害者再呼救就晚矣。