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聯合報黑白集／「蔡習會」很誘惑？

2019-12-09 23:57聯合報 聯合報黑白集

對於是否可能和大陸國家主席習近平舉行「蔡習會」，蔡總統直言「聽起來滿誘惑的」。圖...
對於是否可能和大陸國家主席習近平舉行「蔡習會」，蔡總統直言「聽起來滿誘惑的」。圖／聯合報系資料照片
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蔡總統接受專訪，提到是否可能和大陸國家主席習近平舉行「蔡習會」，她直言「聽起來滿誘惑的」。這已不是蔡英文首度對蔡習會表現興趣，去年六月，她也曾說很樂意、也有責任和對岸領導人坐下來談。但這樣連番表態，顯示的並非她解決兩岸問題的誠意，而是顯示民進黨的雙重標準。

四年前馬英九和習近平在新加坡的「馬習會」後，蔡英文嚴詞批評，是「對台灣民主政治有傷害」、「黑箱決策」、「政治操作」、「框限兩岸關係選擇」，沒一句好話。民進黨說得更難聽，甚至質疑「賣台」。然而，相同的事蔡英文做就是「國家領導人的責任」，馬英九做就是「傷害民主」，真是奇也怪哉。

另一件奇事，民進黨指控馬英九曾透過介紹，在總統府接見兩名大陸政協委員。但讓人記憶猶新的是，涉嫌殺害女友的港人陳同佳不久前欲來台投案，居中穿梭的港方人士也同樣具有政協委員身分；而他見到的人是內政部長徐國勇，居間引見的則是蔡英文的愛將——國策顧問黃承國。這又是一件民進黨可以做、國民黨不能做的事。

這種雙重標準，幾乎已成為蔡英文和民進黨的執政印記，俯拾皆是。姑不論在兩岸關係嚴重倒退下，無論連任與否，「蔡習會」恐怕都只是自欺欺人的假議題。但僅就不斷的昨是今非、昨非今是來看，即可斷定民進黨在野時的批評和執政時的論述，都只是為了攫取政治權力罷了。

民進黨蔡英文馬英九習近平馬習會徐國勇陳同佳

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