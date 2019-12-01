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聯合報黑白集／事實與恐懼

2019-12-01 00:25聯合報 聯合報黑白集

「王立強」是本名還是化名？是共諜還是詐騙犯？最有責任告訴人民事實真相的蔡政府，迄...
「王立強」是本名還是化名？是共諜還是詐騙犯？最有責任告訴人民事實真相的蔡政府，迄今依舊搞曖昧。 圖／聯合報系資料照片
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共諜王立強」案真真假假，搞得社會紛擾不已。中共公布判決書和審判影片，證明王立強是詐騙犯；綠營立委文圖並貼強調「王立強」是化名，狠酸中國中計打臉自己。但綠營立委也很快被打臉；台灣事實查核中心查證指出，澳洲媒體核實「王立強」不是化名。

「王立強」是本名還是化名？是共諜還是詐騙犯？最有責任告訴人民事實真相的蔡政府，迄今依舊搞曖昧，一方面大賣芒果乾進行選舉操作；一方面影射、獵巫、扣紅帽，動作不斷。賴清德就意有所指「不要站在對岸立場指控王立強一定是詐欺犯」，綠營網民也搜尋抨擊「站在對岸立場」的政治人物和媒體。

更經典的亡國感操作，是藉「共諜案」加持，強推兼具「東廠復辟」與「刑法一百條還魂」的反滲透法。這個定義不明、舉證困難，但更好政治辦案的反滲透法，一周內逕付二讀，勢如破竹，讓紅帽罩頂的國民黨，丟盔棄甲，聞風而逃，連擋一下的姿勢都不敢擺出來。

最讓人民心驚的是，以公權力恫嚇造成的恐懼。曾參選民進黨主席的游盈隆的同學，只因轉貼王立強被誤指為和民進黨副秘書長林飛帆同桌吃飯的照片，就被刑警找上門並夜間偵訊，還扣上「違反選罷法意圖使人不當選」的帽子，但林飛帆並未參選，只是黨工，莫非「黨國體制」再現？

「共諜案」要的是政治正確。事實不重要，因為影射殺傷力最強；真相也不重要，因為模糊更讓人恐懼。

王立強林飛帆共諜

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