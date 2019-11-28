聯合報社論／國安五法天網已成，還要反滲透的補丁？

2019-11-28 23:47 聯合報 聯合報社論



民進黨急修反滲透法並將逕付二讀，國民黨團問在急什麼。記者杜建重／攝影 分享 facebook

趁著「詐欺犯變共諜」的王立強之亂，民進黨急推《反滲透法》立法，計畫今天強行逕付二讀，當成本會期最後的「業績」。表面上看，蔡總統是擔心國家遭到外力滲透，必須立法。實質上，她上任三年多精心縫製反中的天羅地網，七月間立法院修完「國安五法」，民進黨才高呼「完成最後一塊拼圖」。如果拼圖已完成，為何還要趕在立院休會廿天前強加《反滲透法》這塊補丁？

說來奇怪，民進黨本會期的目標原本是要制訂「中共代理人法」，但因遭外界痛批「綠色恐怖」，日前才宣布擱置。但事隔兩天，禁不起深綠獨派反彈，民進黨突然又宣布《反滲透法》才是其第一目標；佐以王立強這個「詐欺犯共諜」緊咬藍營的演出，顯得天衣無縫。亦即，《反滲透法》這塊補丁，是要替代原先的「中共代理人法」那塊補丁，來鞏固民進黨抗中「天網」的神威。

外界難以理解的是，民進黨的反共天網已編織得那麼精心細密，「國安五法」才剛剛大修一回，為何還嫌不夠？而且，這塊新補丁和那塊舊補丁內容和名稱大不相同，如何彼此替換？內情說穿了，其實毫不神奇：民進黨要利用選前最後一刻趕製《反滲透法》，只是擔心民眾對「芒果乾」的恐懼仍不夠刻骨銘心，所以要再添加一劑重藥，確保大家恐共已極。即使王立強只是個「冒牌共諜」，能夠藉機栽一下對手的贓，也是不賺白不賺。

大家都看到，民進黨的「芒果乾」工廠其實是個文創事業，只要消費者的「紅色恐懼」保持一定水溫，他們就有無限商機，什麼名目的法律都訂得出來。檢視「國安五法」的修訂，其實已集綠營所有反中、恐中、欺罔思維之大成，把《兩岸人民關係條例》、《國家安全法》、《刑法》外患罪、《國家機密保護法》的所有可能縫隙都已填得滿滿。例如：兩岸任何政治協議必須事前事後均經國會「雙審議」及公投同意，退休將領參加中共政治活動的規範與懲罰，陸港澳敵對勢力納入《刑法》外患罪範疇，離退職涉密人員赴陸管制延長，國安機關得查處網路攻擊案件等。都已經管到妨礙人民權益，如此，還不算天羅地網嗎？

如今，民進黨還要加上《反滲透法》或「中共代理人法」的補丁，原因就在黨內獨派及時代力量、基進黨覺得還不夠，還要進一步推動「預防性」措施，來箝制台灣人民、團體或機構在兩岸間的交流或互動。這種思維，就如同追殺國民黨要及於其「附隨組織」一樣，方便反中陣營羅織罪名。試想，台灣民主化超過卅年，如今竟還有人戀戀不忘戒嚴時期的「虞犯」思維，要用政治意識形態為對手添加莫須有的罪名。當年令人聞風喪膽的《刑法》一百條「內亂罪」好不容易才廢除，現在民進黨竟想讓它利用《反滲透法》借屍還魂，它真要毀棄自己爭民主的歷史嗎？

對任何國家而言，防止境外勢力滲透，當然都是必要的工作。但以台灣經歷過的冷戰時期嚴酷鬥爭，今天的情勢會比當年更險峻嗎？答案當然是否定的。但民進黨自己一面升高挑釁，一面誇大其間危險，然後一面加強對內的箝制，這不是極其矛盾嗎？事實上，無論是《反滲透法》或「中共代理人法」的條文，都可納入既有的《國家安全法》、《政治獻金法》、《遊說法》、《選罷法》、《兩岸人民關係條例》、乃至《刑法》中去規範，沒有必要疊床架屋另立新法，這才符合法治的精神。

諷刺的是，民進黨對民生法案毫不關注，竟在立院會期尾聲想藉「假共諜」案收割《反滲透法》，證明它是一個不顧經濟民生的政黨。《反滲透法》表面上是為防止「境外敵對勢力」入侵，現實上卻被用來對付自己的人民和政敵，這也太卑鄙了！