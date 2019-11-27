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聯合報黑白集／韓國瑜學學蔡英文

2019-11-27 23:53聯合報 聯合報黑白集

國民黨總統參選人韓國瑜（左）與蔡英文總統（右）。圖／聯合報系資料照片
國民黨總統參選人韓國瑜（左）與蔡英文總統（右）。圖／聯合報系資料照片
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韓國瑜參選以來，不時在喊冤喊黑，這不是良好的應戰態度，只會讓人覺得他很「衰」。詐欺犯共諜王立強說他曾給韓營兩千萬人民幣，韓國瑜立即宣示，「若拿過一塊錢就退選」。如此忙不迭地接招，對付大選實在太遜了。

韓國瑜應學學蔡英文。蔡總統有一種神奇的本事，面對所有飛來的矢石，一概以王者之姿倨傲以對，絕不浪費口舌辯解。這種功夫，嚇到敵人腿軟還自矮三分，任憑她糊弄。

選戰開打後，綠營和綠媒一路幫蔡英文發球，小英根本不必出手。小英最厲害的幾招是：一、藐視你，譏笑你的質疑太弱，叫你自己上網去查，她懶得跟你辯；二、恐嚇你，指控你散播假消息並向法院提告，教你住嘴；三、迷惑你，一旦你逼近其要害，她立刻拋出新誘餌，讓大家追新忘舊。這些招數屢試不爽，韓國瑜不能不學。

且看，儘管蔡英文博士論文可疑，她的豪宅與土地買賣手筆動輒億計，她吹噓購買紐約大樓的「功勞」被拆穿，儘管共諜案破綻百出；但她臉不紅、氣不喘，絕不費詞爭辯。相形之下，韓國瑜真的太愛接招，搞到自己弱掉。

韓國瑜只是一味防守，一味在那裡發誓清白，他只會讓自己變得愈來愈像個嫌犯。人家蔡總統每天好整以暇，談笑點撥江山，彈指調動閣員攻擊護駕，多麼貴氣逼人。她要的是百官的順服和百姓的崇拜，越是擺出高高在上的架子，越能製造這個效果。她會在乎庶民怎麼想嗎？

韓國瑜蔡英文王立強詐欺2020選舉

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