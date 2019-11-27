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聯合報黑白集／原來在等「王立強」

2019-11-27 00:57聯合報 聯合報黑白集

自稱共諜的王立強。圖／取自雪梨晨鋒報網站
自稱共諜的王立強。圖／取自雪梨晨鋒報網站
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民進黨的「芒果乾」工廠因被社會發現有害物質遭到撻伐，澳洲適時送上「共諜王立強」供其享用，綠營遂順勢推動《反滲透法》，大炒紅色危機。民進黨日前擱置「中共代理人法」，原來在等王立強登場，以便進一步「來料加工」。

蔡英文先前把手伸入國會，在立院推動「中共代理人法」，被台商痛批在搞綠色恐怖，揚言挺韓反制。海基會賣力安撫下，立院回收惡法，豈料《反滲透法》又隨著共諜案腳步而來。柯建銘一開口就劍指國民黨，「難道要把紅帽子往頭上放？」蔡英文還沒連任，已殺氣騰騰。

共諜案一出手，使綠委從橡皮圖章變成護台神軍，率先輾過國民黨，連親民黨、民眾黨乃至時力等深綠小黨就算拿香跟拜也難擋勢頭。畢竟，是國家機器配合演出。兩頭押注的郭台銘也只能讚嘆：「無限上綱的亡國感，是造成選民陰影的高明選舉方式。」

民進黨宣稱反滲透法只規範行為，其實更像是為王立強的劇本量身打造，有如國安危機的實境設定。「詐欺犯共諜」王立強之言，仍未經澳洲情治單位確認，卻已獲我外交部、內政部高官背書，「莫須有」也就成了真相。

王立強說詞雖破綻百出，又被中共指為詐騙犯，但他聲稱的老闆被北檢限制出境，情節還有得渲染。蔡英文的愛國者遊戲終於尋獲共諜，反滲透法猶如為王立強鋪紅毯，他是「間諜」或「賤諜」已不重要，能讓兩顆子彈飛過大選就好。

王立強中共代理人反滲透法蔡英文澳洲亡國感

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