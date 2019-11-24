聯合報黑白集／廿五億補償蘭嶼的真相

2019-11-24 00:15 聯合報 聯合報黑白集



蘭嶼核廢料貯存場。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡政府拿廿五點五億元來解決蘭嶼核廢料紛擾，卻以回復歷史真相的轉型正義之名，翻出古早公文，指蔣經國、孫運璿「未經蘭嶼人同意」就興建核廢料貯存場。這是錯亂時空、推卸責任的拙劣政治操作。

台灣早年隨著經濟發展，能源日益重要；全球石油危機發生，台灣該不該使用核能，更是當年面臨的重要抉擇。至今台灣已用了四十年核電並帶動經濟起飛，現在還在享用其果實。

政府的政策與責任本該有延續性，民進黨先後執政十二年，蔡政府把問題全推給當年決策者，不覺得心虛？何況當時蔣經國、孫運璿只是批文核准興建，這也能扭曲成兩人「未經蘭嶼人同意」的事證？

且不論半世紀前並無政府於公有土地置放廢棄物須經居民同意的法律或機制，依此邏輯，別說火力發電廠、垃圾焚化爐，就連高速公路、水庫都不符合正義。

說穿了，廿五點五億補償蘭嶼的真相是，蔡政府無力也不想解決核廢問題，就用大撒幣，能拖多久算多久，並且掠正義美名、扣前人大帽。選舉在即，一石四鳥：卸責、安撫、買票、去蔣。

蔡政府的轉型正義，清朝劍斬明朝官，只見選擇性真相。蔡英文曾把開放探親竊為民進黨之功，遮蓋蔣經國的決策與擔當；如今對蘭嶼核廢搶功卸責，還要醜化蔣經國和孫運璿，除凸顯自己的醜陋嘴臉，改變不了人民對蔣經國和孫運璿的懷念。

但蔡政府以為撒幣遮羞，蘭嶼人就看不到核廢料嗎？