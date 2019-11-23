聯合報黑白集／「專做大事」的政府

2019-11-23 00:10 聯合報 聯合報黑白集



有建築師投書表示，政府動輒以百億千億打造高鐵新線及空軍戰機機隊，偏校卻苦等經費發包校舍。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

本報昨天民意論壇版有一篇建築師呂欽文的投書——《我們窮到剩高鐵跟戰機？》，引起許多讀者共鳴。文中提到，他陪一位苗栗原鄉小學校長拜訪某營造廠，懇請對方參加該小學校舍的投標，以免使規畫五年卻一再流標無法動工的建案變成泡影。

這項校舍案延宕五年仍無法招標，原因是總經費六千萬元與造價仍短差六百萬元，營造商認為不敷成本。呂欽文的感慨是，政府動輒以百億千億打造高鐵新線及空軍戰機機隊，而偏鄉小學卻受限區區數百萬經費，苦等五年仍無法使校舍發包，落差巨大。偏鄉教育原本不該拿來和高鐵及戰機比較、拔河，但當政府見樹不見林，一心想著浮誇卻不思耕耘，我們就會「窮到只剩高鐵跟戰機」。

對原鄉小學經費狠心摳，對高鐵和戰機預算則大筆花，兩相對照，反映的就是蔡政府「喜歡做大事」的氣派。數百億的高鐵延長案端出來，可以用來吹噓誇耀；建一棟小學校舍，卻不會有人知道。一揮撒兩千四百多億元的F-16V戰機預算，既示好美國又挑釁中共，顯然也比興建校舍的效益高過千萬倍。在「做大事」和「做小事」之間，蔡政府當然選擇前者。

話說回來，一個只看到「大事」，看不到「小事」的政府，其實是一種心盲。一個一心只想著誇示戰功，卻不體恤百姓生活或心懷教育大計的領導人，則是危險的，因為他想的只是自己和權位。而環顧當下，這類官員還真不少。