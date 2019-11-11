聯合報社論／蔡英文自誇經濟好，卻擔心人民找生路？

2019-11-11 00:21 聯合報 聯合報社論



蔡英文總統說台灣經濟20年來最好，總統府並嗆中共26條是一國兩制行動方案。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 繼去年的「對台卅一條」措施，中國大陸國台辦、國家發改委結合廿個部委再度推出「廿六條」措施。對此，我方從總統府、行政院、陸委會、外交部、經濟部、教育部到農委會均紛紛展開回擊；由此可見，廿六條措施攻勢的全面性。陸委會批評，這項方案「名為惠台，實則利中」；總統府更指，這是「一國兩制台灣方案」的行動方案。亦可見，這些措施相當具體。中共廿六條新措施將對台灣產生什麼影響，值得深切關注；蔡政府僅作膝射式反應，恐非明智對策。

撇開蔡政府的嗆罵不談，北京此時公布對台廿六條措施，已對幾個備受關切的問題，包括：習近平是否改變對台政策、武統選項是否提上議事日程、中共決策是否不再考慮台灣人民感受，乃至ＥＣＦＡ明年是否期滿終止等，都給出了明確的答案或線索。

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儘管習近平年初倡議探索「兩制台灣方案」，讓蔡英文撿到槍而聲量大漲，兩岸緊張關係急遽升高，中共在國際上對台灣的打壓日甚，蔡政府對大陸也只剩劍拔弩張。但北京此際公布對台廿六條措施，就是貫徹「習五點」與中共十九屆四中全會精神，推進習近平的對台政策思維：「一手硬」對蔡政府強力反獨，「一手軟」對台灣人民與社會深化融合發展。因此，「武統」尚非中南海選項，「和平統一」才是主要路徑。

同樣的，中共挖我邦交國引起台灣人民惡感，讓蔡英文操作成其吸票策略，也引發中共決策「是否不再考慮台灣人民感受」的疑問。然而，習近平在對台工作上仍要求貫徹以人民為中心的思想，強調兩岸同胞心靈契合；只不過，中共在軟硬兩手的拿捏與實踐上，不易區隔蔡政府與台灣人民。但「廿六條」措施再度繞開蔡政府，以完善「保障台灣同胞福祉」的制度和措施，直接訴諸台灣人民與企業；其中，「同等待遇」正是廿六條最重要的關鍵字。因此，ＥＣＦＡ明年期滿終止的疑慮，應可消除大半。

陸委會指廿六條措施「名為惠台，實則利中」，這其實是說給自己聽。中美貿易戰開打以來，造成不少台商回流；兩岸敵對氛圍，也抵消台生、台青赴大陸的意願。現在中共放大開放幅度，擴大台商參與大陸經濟發展，提供台生、台青、台師就學就業及生活的優惠，除吸收資金與人才，更大目的是深化兩岸的融合發展。因此「利中」不假，「惠台」也是真。試想，如果台灣經濟真像蔡英文膨風的「廿年來最好」，又何必擔心人民向外找出路？

廿六條措施最受矚目的是，大陸駐外使領館將提供台灣人民領事保護與旅行證件。陸委會痛斥，陸方「矮化主權」的圖謀昭然若揭；外交部也表示，我國領事權不需委託中國政府代為行使。事實上，馬政府在「外交休兵」政策下締造的免簽成果，讓台灣護照比大陸護照好用得多；但不能否認，在某些地區仍可能吃閉門羹。若台灣人民在我國領事保護鞭長莫及的地區遭遇急難，尋求任何可能協助，都屬人道問題。若如蔡英文吹噓的「有史以來國際支持最強」，又何必擔心國人尋求大陸領事協助？

總統府批評，廿六條措施是「一國兩制台灣方案」的行動方案，可見蔡英文仍想藉此複製撿到槍及大賣「芒果乾」的好康。然而，接下來要看蔡英文有沒有能力說服台灣人民拒絕惠台紅利。若處理失當，會不會因台灣人民自尋出路，而導致她撿到的槍膛爆？

蔡政府鎖國反中，修完「國安五法」，又要推動「中共代理人」修法；寧願選前大撒幣，卻吝於補助學生交換，更防學貸套利如防賊。中共先有卅一條，後有廿六條，提供發展機遇，擴大獎助學金，還讓台師、台生公派留學。兩岸罵戰，台商、台青與台師、台生應是點滴在心頭！