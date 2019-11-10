聯合報黑白集／不分區史上最權謀？
2019-11-10 00:07聯合報 聯合報黑白集
各政黨不分區立委名單即將出爐，但看各黨名單的產生，或許堪稱「史上最權謀」。
國民黨雖可能拿下最多不分區席次，卻潛藏兩變數，一是名單老氣橫秋，二是黨主席吳敦義是否列安全名單。國民黨不應輕忽這場不分區之亂，上策是將吳排在安全邊緣，以激勵士氣；尤其不能忘記上次選舉向大老妥協而留下「史上最爛」惡評的教訓。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
民進黨不分區席次可能萎縮，加劇各派系及親綠團體的角力。上次民進黨選情看好，除滿足派系，還能收編社運，不分區名單亮麗；若這次真的削減專業與社會代表，只剩家族派系分贓，意識形態掛帥的政治組充斥，莫非想改寫「史上最爛」？
民眾黨不分區號稱「海選」，說穿了只是炒聲量的政治秀，否則黨主席親訪賢能，三顧茅廬都不夠，豈會要賢能呈件面試？至於外傳挖角藍綠不分區遺珠，雖然實在些，但見縫插針，不脫「煽動郭台銘、扯腿韓國瑜」的戲碼。
時代力量喊出不分區「坐四望五搶六」，但大綠小綠夾纏，太陽花投靠民進黨已是警訊，戰將出走更屬必然。柯文哲心腹蔡壁如邀請黃國昌當民眾黨不分區第一名被拒，卻讓時力內爆。問題就在時力對蔡英文態度、與民眾黨距離都不清不楚，蔡壁如侵門踏戶吃足豆腐，剛好而已。
不分區名單是政黨意志的延伸，更是門面，要獲選民青睞，總要提出一新耳目的名單；政黨若連顏面都不要，只見分贓權謀，選民怎會埋單？
留言