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聯合報黑白集／不分區史上最權謀？

2019-11-10 00:07聯合報 聯合報黑白集

國民黨主席吳敦義是否該列不分區安全名單，黨內爭議不斷。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席吳敦義是否該列不分區安全名單，黨內爭議不斷。圖／聯合報系資料照片
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各政黨不分區立委名單即將出爐，但看各黨名單的產生，或許堪稱「史上最權謀」。

國民黨雖可能拿下最多不分區席次，卻潛藏兩變數，一是名單老氣橫秋，二是黨主席吳敦義是否列安全名單。國民黨不應輕忽這場不分區之亂，上策是將吳排在安全邊緣，以激勵士氣；尤其不能忘記上次選舉向大老妥協而留下「史上最爛」惡評的教訓。

民進黨不分區席次可能萎縮，加劇各派系及親綠團體的角力。上次民進黨選情看好，除滿足派系，還能收編社運，不分區名單亮麗；若這次真的削減專業與社會代表，只剩家族派系分贓，意識形態掛帥的政治組充斥，莫非想改寫「史上最爛」？

民眾黨不分區號稱「海選」，說穿了只是炒聲量的政治秀，否則黨主席親訪賢能，三顧茅廬都不夠，豈會要賢能呈件面試？至於外傳挖角藍綠不分區遺珠，雖然實在些，但見縫插針，不脫「煽動郭台銘、扯腿韓國瑜」的戲碼。

時代力量喊出不分區「坐四望五搶六」，但大綠小綠夾纏，太陽花投靠民進黨已是警訊，戰將出走更屬必然。柯文哲心腹蔡壁如邀請黃國昌當民眾黨不分區第一名被拒，卻讓時力內爆。問題就在時力對蔡英文態度、與民眾黨距離都不清不楚，蔡壁如侵門踏戶吃足豆腐，剛好而已。

不分區名單是政黨意志的延伸，更是門面，要獲選民青睞，總要提出一新耳目的名單；政黨若連顏面都不要，只見分贓權謀，選民怎會埋單？

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