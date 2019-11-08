聯合報黑白集／蔡賴配，誰委屈？

2019-11-08 00:01 聯合報 聯合報黑白集



民進黨安排蔡英文和賴清德同台，蔡賴配呼之欲出。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨安排蔡英文和賴清德同台，暗示「蔡賴配」已呼之欲出。台上小英笑得開心，但一旁的賴清德卻難展歡顏，顯示初選廝殺的硬塊還沒化掉。柯文哲形容，賴清德初選「被做掉」，現在又「被做進來」，反正都是不由自主。

「蔡賴配」被操作成綠營「團結」的象徵，主要是初選前的提議，想「勸誘」賴清德放棄挑戰。如今時移勢易，民進黨還硬要湊「蔡賴配」，則未免有些「逼婚」的味道。以賴清德的道德潔癖，這當然是硬被推上花轎，絕非情投意合。然而，他魯莽挑戰在先，一敗塗地於後，此刻若不屈從，便可能斷送日後政治生涯。因此，就算眼淚往肚裡吞，也必須接受這門親事。

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但是，有人認為蔡英文也不無委屈。她原本就與賴清德不和，初選一役賴清德又等於公開捅她一刀，現在自己要被迫選擇和他搭配，這豈會是兩情相悅？說穿了，選舉畢竟是政治遊戲，其中奧妙在賴清德的雙重身分：一方面，新潮流系絕不能丟棄被當成「明日之星」全力栽培的賴清德不管；二方面，這位「台獨金孫」加入，又有助安撫獨派對小英的不滿。如此一來，蔡賴配便以「團結」之名被湊合了。

儘管蔡賴都有委屈，但兩相比較，蔡英文顯然輕鬆得多。過去她和蘇貞昌也不和，但提拔蘇出任行政院長後，換得蘇揆為她天天搏命演出，也太夠本了。何況，副總統是無聲的角色，這位子應能好好磨一磨賴清德。