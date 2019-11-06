經濟日報社論／代理人法恐成台商套索

2019-11-06 03:23 經濟日報 經濟日報社論



原先外界預期，境外勢力影響透明法（代理人法）在明年大選前不會有實質進度，但該法日前在立法院完成一讀。蔡英文總統任內推動國安五法修法後，隨即預告下一步要推動代理人法立法，此法案立法放在國安五法修法之後，凸顯此案的政治爭議極高，尤其在綠營心中「境外勢力影響透明法」等同「中共代理人法」，若法案通過，大陸台商無可避免將受影響。今年以來大陸台商圈對此法案議論紛紛，憂心此法會讓台商捲入兩岸低盪的漩渦中。

大陸台商的擔心並非杞人憂天，今年有兩件事讓台商繃緊神經。首先是美中貿易戰的波折，讓大陸台商開始重新調整全球產線布局，這樣的轉變讓大陸台商與官方進入一種微妙的關係。此外，受到美中貿易戰和香港反送中情勢的影響，在大陸的外商動輒得咎，最新的案例就是美國職籃NBA的火箭隊高層因評論香港反送中事件，讓NBA在大陸的業務受到極大的衝擊。

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台商從1990年代開始大舉西進，對大陸與兩岸特殊政治關係的敏感度，比其他外商更有體會。過去30年只要兩岸關係出現重大波折，台商必定受牽連，小至進出口業務卡關，大至投資業務停擺，大陸製造與大陸市場的高吸引力與高報酬，伴隨著相當程度的政治風險。台商近年來已摸索出在大陸經商趨吉避凶之道，簡單來說就是要避免涉入與兩岸關係敏感的議題，如同陸委會主委陳明通所言：「台商在大陸好好經商，好好賺大錢。」這是台商最根本的願望。

如今，代理人法的立法卻極可能讓大陸台商被迫捲入新一波的政治風暴中，從這個法案立法的初衷與實質內容來看，針對大陸的用意不言而喻，民進黨甚至不諱言這就是中共代理人法。明年總統大選後的兩岸關係，目前看來仍難樂觀，代理人法的立法將加劇兩岸關係的複雜度，2020年又是海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）生效十周年，外界關注大陸是否會藉此機會調整、甚至終止ECFA與早收清單，我方在此時機加速推動代理人法的立法，時間點的選擇是否妥適，值得政府慎重評估。

從目前代理人法相關版本草案內容來看，一旦通過實施，對大陸台商的影響難以評估。舉例來說，民進黨立委提出的代理人法版本中，在境外勢力代理關係定義中，包括「受其指揮、命令、請求、指示或其他實質控制之關係」、「受有金錢、債權、其他財產上之權利、其他具有經濟價值或得以金錢交易取得之利益」，相關法條定義模糊，等同賦予主管機關主觀判斷的空間。

大陸經商環境特殊，在許多領域都要與官方或國企合作，這樣的合作很難不觸及上述草案定義的代理人條款，如果大陸台商僅因業務關係與官方互動，卻在台灣被貼上中共代理人的標籤，這樣的假設一旦成真，台商在兩岸經商必然陷入左右為難的困境。

此時民進黨推動代理人法立法有兩個用意，今年以來蔡政府操作芒果乾（亡國感）的議題成功拉升民調支持度，選前讓代理人法完成一讀，有助蔡總統的選情加溫。再者，明年的國會改選選情詭譎，民進黨要維持目前國會過半的態勢難度極高，甚至有可能失去國會最大黨的角色，對蔡政府而言，趕在立院最後一個會期通過代理人法，可減少未來推動此法的難度與變數。

我們當然贊成政府要維護國家安全，但如果蔡政府推動代理人立法只是從選戰的角度出發，在缺乏周全評估、全民共識與完善立法的情況下，這樣的立法不但難稱周全，亦難達到政府宣稱的維護國安效果，更可能將大陸台商推入新的險境。蔡政府一邊要大陸台商好好經商賺大錢，另一方面卻急著拿出新的政治套索丟向大陸台商，這樣的立場豈非前後矛盾？