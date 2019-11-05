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聯合報黑白集／掀開小英的「民主飯」

2019-11-05 00:01聯合報 聯合報黑白集

蔡總統日前表示，「民主自由是可以當飯吃的」。圖／聯合報系資料照片
蔡總統日前表示，「民主自由是可以當飯吃的」。圖／聯合報系資料照片
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蔡總統最近造勢時說，台灣因為有民主自由，所以吸引高階人才來，大家也願意來投資，證明「民主自由可以當飯吃」。言下，彷彿是有了民進黨守護自由民主，台灣經濟才得以發展。

這說法錯得離譜。首先，台灣經濟成長最快、人民財富「淹腳目」的時代，恰恰是民進黨汙名為「威權」的年代，而非現在。其次，民主自由確是台灣重要的價值與資產，但這是七十年來幾代人共同努力的成果，民進黨無權竊為己有，蔡英文更沒有資格當成其私產。第三，民進黨兩度執政，拚政治而荒棄經濟，且不斷以反民主手法打壓異己、濫用私人，台灣的民主自由其實是在倒退。

若要說民進黨式的民主有「放飯」效果，人們倒也見識了。蔡政府今年各種「大撒幣」政策像雨花般灑下，草率的建設支票、莫名的減稅，還有形形色色的補貼、津貼、抵用券，計已高達數千億元，無非要讓選民「吃白飯」。這有助經濟嗎？

民進黨的民主，也讓綠營自己人「有飯吃」。蔡政府用人唯問黨派和血統，資源不夠分時，還把更多行政職位改為官派，連農漁會等機構都不放過，甚至修法以「政府出資」名義把手伸進民間團體。這何止是「把民主當飯」，根本是「免費吃到飽」了。

說穿了，民進黨式的民主，是讓自己人「有飯吃」，卻讓百姓吃「大鍋飯」。所謂的民主自由，在民進黨手上只是工具，這種民主飯選民能下嚥嗎？

民進黨吃到飽蔡英文

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