聯合報黑白集／好闊！八億補貼八百人

2019-11-03 23:47 聯合報 聯合報黑白集



蔡總統日前宣布，將投入8億元補助大型農機計畫。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

趕在選季，蔡政府的補貼政策源源不絕出籠，名目真繁多。最近的一筆，以「造福農民」為名，擴大農業機械補助八億元。令人吃驚的是，受惠對象僅僅八百人；換算下來，每人可獲一百萬元補助。

今年稍早，蔡政府已宣布過一輪「小型農機」的補助，總數也是八億元，這次是再加碼補助。不同的是，前一波小型農機補助有六萬四千名農民受惠，平均每人約獲一萬兩千元補助。相形之下，這波「大型農機」補助，受惠利益將近百倍。對少數農戶，蔡政府一發就是百萬大獎，讓一般小民既羨慕又憤怒。

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這項「富農大利多」，是蔡總統在「大型農機發表會」上親自宣布的，當成「伴手禮」，慷人民之慨不手軟。試想，買得起數百萬農機的人，都是資本投資型的富農，這些人還需要政府特別照顧嗎？尤其，政府明知大筆錢就是要進一些特定人口袋，卻假裝在照顧農民，真是騙很大！

最近才爆出立法院長蘇嘉全花五十四萬公帑購買單價六千元的黑鮪魚禮盒，引發側目。明明以個人名義送禮，卻辯稱是「國會外交」，經費名目還列為機密；如此揮霍公帑，怎麼會心疼？也難怪，政府高官面對「白白胖胖」的形容詞，會羞愧跳腳。

韓國瑜打出「學貸免息」的政見，平均一名學生只減免三千元，民進黨就哇哇叫，大呼不可行。但比起蔡英文砸八億補助富農，免除青年的學貸負擔，才更像政府該做的事吧！