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聯合報黑白集／捧著太陽花做兩面人

2019-11-02 00:06聯合報 聯合報黑白集

太陽花學運台北地院日前認定北市警局執法有違比例原則，判賠逾百萬，引發爭議。 圖／...
太陽花學運台北地院日前認定北市警局執法有違比例原則，判賠逾百萬，引發爭議。 圖／聯合報系資料照片
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太陽花占領行政院遭驅離還能獲國賠領錢，警界譁然激憤，直言未來面臨陳抗將難以作為。內政部長徐國勇表態挺北市警局上訴。支持警察，市警局本來就該上訴。但蔡政府左手對太陽花撤告，右手支持市警局就國賠案上訴，不僅是面對陳抗兩套標準，更是十足的兩面人。

蔡政府上任第一件事就是對太陽花撤告，先籠絡後酬庸；但同時冷看警察成為殺人被告跑法院，卻令警界心寒。等年改陳抗四起，逼得蔡英文坐困圍城，才強調嚴正執法。如今太陽花國賠案再度踐踏警察尊嚴與士氣，徐國勇的神邏輯卻說這是馬政府造成的，他以為警察看不出同樣執法作為，面對年改陳抗就是嚴正執法，面對太陽花就是國家暴力嗎？

徐國勇還稱，執法要符合比例原則，去年立院發生多起抗議事件，也不曾出動鎮暴警察；意在凸顯馬政府驅離太陽花過當。徐國勇沒說的是，那些陳抗最多衝撞大門，可不曾占領立院，更不曾衝砸政院；徐國勇也沒說，那些保護蔡英文的冷冽刀鋒拒馬，如果有人陳抗濺血，有沒有國賠可領錢？

太陽花國賠案，法官強調是以降低證明度的方式，重新分配舉證責任；講白話就是，即使太陽花提不出影像證明，只憑其傷勢和一面之辭，就認定警察在群眾反抗和混戰中的驅離過當。如此「不證自明」的判決，徐國勇應該教教警察以後要怎麼嚴正執法？

蔡政府可以捧著太陽花做兩面人，不能強迫警察也做兩面人。

太陽花警察徐國勇
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