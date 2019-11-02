經濟日報社論／台美關係升溫 商議FTA良機來臨

2019-11-02 02:55 經濟日報 經濟日報社論



最近台美關係親密程度有走向歷史新高的趨勢，非但軍售案順利過關，美國在台協會（AIT）處長到處站台，美國國務院還聯名商務部致函美國500大企業，期盼強化與我國經貿關係；美國副總統潘斯上周的演講，更再度點出台灣是世界主要貿易經濟體的事實。這樣的趨勢當然創造出很多新機會，但也有挑戰需要克服。

隨著美中貿易戰持續擴大，全球經貿結構也出現顯著變化。以台灣為例，今年以來主要變化可以歸納為「對陸降溫、與美熱絡」。今年至9月為止，我國對中國大陸出口增長率接近負7％，對美出口增長率卻為正17%。事實上，若對美出口增加速度不變，美國很快就會取代東協十國，成為我國僅次於中國大陸的第二大出口市場。

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同一時段中，台商對中國大陸的新投資金額銳減57%（對全球投資增長減少42%），美國對台灣投資則暴增70%。長期以來，我國持續面對「對外投資多、來台投資少」這種投資赤字的問題，今年卻罕見出現了「來台投資大於對外投資」的反轉現象。

歸納以上的數據，反映出美中貿易戰爆發以來，雖然有產業應變措施帶來的短期調整，但也開始出現一些可能屬於長期結構性變化的跡象。以兩岸經貿關係為例，對中國出口大幅衰退可能是短期現象，隨著美中貿易戰退場或有緩解機會；但在貿易戰之前就已經出現的投資退潮，恐怕是「一去不復返」的結構改變了。赴大陸投資減少，意味著貿易持續減少的趨勢可能也難以避免。另一方面，取而代之的可能是台美（以及台日、台韓與東協）經貿關係進入新高點。

台美政治關係的增溫，對於以上市場調整形成的結構變遷而言，應該是一股助力，但也有挑戰，首先即是台美合作是否會以「跟中國說再見」為前提。台美合作並非從零開始，過去25年來建構的「美中台」錯綜複雜三角關係要如何解構、重組、再生，對台商而言，就是第一個重大挑戰。

例如許多台商當初赴大陸投資，不純然是自主決定，而是配合下單美商的調度安排。20餘年來已建立複雜盤結的供應鏈網絡，也可能就近打入了中國供應鏈；若跟美國合作的前提是要跟中國斷鏈，恐怕會讓許多業者陷入天人交戰。換言之，如何既維持與大陸的關聯又能維持與美國合作，將是最關鍵的挑戰。

這個挑戰，對於如AI、IoT甚至新能源等前瞻科技領域的衝擊更高於傳統產業。對於新興科技發展，美國無疑是關鍵技術及創新來源。但在另一方面，北京近年來不但大力透過各種公私力量扶植，更廣泛地落實「以市場換技術、換投資」的政策，要看上中國龐大商機的業者，必須去中國落地、投資並帶來技術。

對台灣而言，跟美國的技術合作必須維持深化，然而中國巨大的利益又如何能放棄？問題來了，美國過去就已經擔心台灣會成為防堵中國取得美國技術的破口，於是跟500大企業合作當然是好事。但如何維持台美間的信任，又可保住大陸市場，任務愈發艱鉅，某些業別或許終究無法迴避選邊的問題。

隨著關係升溫，洽簽台美自貿協定（FTA）又浮出檯面。過去十餘年台美FTA始終停留在研析階段，去年台積電創辦人張忠謀在APEC峰會再提也無下文。隨著美國參議院9月通過「台北法案」支持台美FTA，加上其他升溫跡象，似乎又重現機會。然而從美日貿易第一階段協定內容來看，川普政府的談判立場（至少在第一階段）很明顯的是「拿很多、給很少」，我們除興奮之餘，如何回應、化解這種立場衝擊，是新的任務與挑戰。