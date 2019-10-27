聯合報黑白集／蘇揆與魔鬼的距離

2019-10-27 00:20 聯合報 聯合報黑白集



行政院長蘇貞昌。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院長蘇貞昌讓人民一日數驚，先是批評馬英九及其密友律師等人「魔鬼現形」，並扣以賣台紅帽；繼而強調兩案凶手定讞就該執行死刑。律師出身的蘇揆言論如此乖張，讓人懷疑他與魔鬼之間的距離。

如果律師幫凶嫌辯護就是魔鬼，那謝長廷曾為陳進興案辯護，所以謝也是魔鬼？而蘇貞昌律師沒為凶嫌辯護過？刑事訴訟法「強制辯護」規定是不是也該廢了，否則豈不是強迫公設辯護人當魔鬼？但被告的基本人權呢？這是躲在人權與法治面具下的魔鬼現形？

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蔡政府打假新聞，送辦絕不手軟；蘇貞昌卻含沙射影，大搞假新聞。他影射說馬英九的密友律師到香港為港府反送中解套擘畫，並指控這些「魔鬼和魔鬼中的魔鬼」賣台；但政壇皆知的馬英九「密友律師」陳長文表示，過去一年沒去過香港，一句話揭穿蘇貞昌的政治心魔。

蘇揆更與民進黨立委唱雙簧，點名兩個特定個案定讞就該執行死刑，但其中一案其實未定讞。他不僅干預法務部權責，更在指導法院判決。蔡政府原「拒收」港嫌，後迫於輿論改口「可以來了」，但蘇揆一反民進黨長期挺廢死態度，大談執行死刑，形同恫嚇港嫌別來投案。政治算計至此，司法主權可割可棄，司法獨立與人權價值亦皆可拋。

蘇貞昌曾違背神前誓言而參選，遭諷「連神明都敢騙」。民進黨不在乎蘇貞昌與神明的距離愈來愈遠，但民眾在意與魔鬼距離愈來愈近的閣揆還適任嗎？